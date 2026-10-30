La Policía Nacional desmantela en La Carriona (Avilés) una organización de venta de droga y detiene a tres personas

Efectos incautados. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO/AVILÉS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Avilés han desarticulado una de las organizaciones más activas dedicadas a la venta de droga en la ciudad asturiana. En el dispositivo han resultado detenidos los tres miembros principales de la red criminal, cuya base de operaciones se ubicaba en el barrio de La Carriona.

Según informa la Policía Nacional, la investigación se inició meses atrás a raíz de las alertas vecinales sobre el incesante trasiego de consumidores en la zona, así como por la información aportada en el marco de la colaboración con la Policía Local de Avilés.

Durante este periodo, los agentes se enfrentaron a notables dificultades operativas debido al fuerte hermetismo del grupo, dirigido por un matrimonio, que utilizaba a personas drogodependientes para efectuar las ventas finales y contaba con estancias dentro de los propios domicilios acondicionadas para el consumo inmediato.

Además, incide la Policía en que los puntos de suministro contaban con un sofisticado sistema de videovigilancia mediante el cual los cabecillas controlaban las transacciones, los pagos y la reposición del estupefaciente. Además de cocaína y cocaína base, que elaboraban mediante procesos químicos en uno de los inmuebles, la red destacaba por la distribución de heroína, un opiáceo de escasa presencia en el mercado actual.

Para expandir su negocio, ofrecían facilidades de pago e incluso repartos a domicilio por la ciudad mediante el uso de patinetes. A pesar de los elevados niveles de seguridad adoptados por la organización y del alto nivel de vida del que disfrutaban sus integrantes sin acreditar ingresos legales, los investigadores lograron reunir las pruebas necesarias.

Bajo la supervisión de la autoridad judicial, los agentes desplegaron un operativo que culminó con la localización y detención de los sospechosos.

En los registros efectuados se aprehendieron 316 gramos de cocaína, 150 gramos de heroína, 79 gramos de sustancia de corte, más de 51.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, patinetes, armas blancas y eléctricas, equipos de videovigilancia y numeroso material para la elaboración y dosificación del estupefaciente.

Tras la finalización de las diligencias policiales, las tres personas detenidas pasaron a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza 7 en funciones de guardia de Avilés, que ha decretado el ingreso en prisión para todas ellas. La Policía Nacional mantiene las pesquisas abiertas y no descarta nuevas actuaciones.