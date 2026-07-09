La Policía Nacional detiene a los autores de un violento robo en un establecimiento hostelero en Avilés

Archivo - Coche de Policía Nacional en La Felguera, Langreo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Avilés han detenido a los autores de un robo con violencia cometido el pasado 27 de junio en un establecimiento hostelero del barrio de Villalegre, en Avilés.

Según ha informado la Policía en nota de prensa, los hechos se produjeron a primera hora de la mañana, cuando dos individuos accedieron al establecimiento y agredieron violentamente a los trabajadores para apoderarse de la recaudación del local.

Los empleados del establecimiento precisaron asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante el robo. Durante la huida sustrajeron el vehículo de uno de los empleados, que posteriormente apareció calcinado. Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional permitieron identificar a los presuntos responsables y reunir las pruebas necesarias para proceder a sus detenciones.

Los investigadores les atribuyen su presunta participación en otros delitos cometidos en fechas próximas en la ciudad de Avilés y, tras ser puestos a disposición judicial, uno de ellos ingresó en prisión provisional.