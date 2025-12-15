La Policía Nacional detiene a cuatro personas por tráfico de cocaína y recupera 14.200 euros en Asturias

Droga y dinero intervenidos en una operación policial en Oviedo - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas en dos actuaciones independientes llevadas a cabo el pasado miércoles, 10 de diciembre, por la noche y madrugada. Las intervenciones, realizadas por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana en el marco de su labor preventiva y de control del tráfico de drogas en Asturias, se saldaron con la incautación de más de 113 gramos de cocaína y cerca de 14.200 euros en metálico.

La primera operación tuvo lugar a última hora de la tarde, cuando agentes interceptaron un vehículo en circulación, según ha informado la Policía en nota de prensa. Tras registrar el coche, los policías localizaron cuatro envoltorios que contenían más de 38 gramos de cocaína, además de 585 euros en efectivo. Los dos ocupantes del vehículo, que carecían de antecedentes policiales, fueron detenidos e imputados por un delito de tráfico de drogas.

Unas horas después, agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la misma brigada detectaron un segundo vehículo con movimientos sospechosos. La inspección del turismo resultó en una incautación significativamente mayor: 75,5 gramos de cocaína, 13.590 euros en efectivo, y una balanza de precisión junto con material destinado al fraccionamiento de dosis. Los dos ocupantes de este segundo vehículo también fueron detenidos por el mismo delito.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia. Tras la toma de declaración, el juez decretó el ingreso en prisión para uno de ellos.