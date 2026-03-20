La Policía Nacional detiene a una pareja y desmantela un punto de venta de cocaína base en Llaranes, Avilés

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

OVIEDO/AVILÉS, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han culminado una investigación de varios meses con la desarticulación de un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de Llaranes, en Avilés. La operación se saldó con la detención de un hombre y una mujer como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.

Las pesquisas, llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría de Avilés, se iniciaron tras detectar un incremento de la inseguridad en la zona, identificando a una pareja asentada en el barrio desde hace dos años como los principales dinamizadores de la venta.

El modus operandi estaba claramente repartido: mientras la mujer recibía a los compradores directamente en la vivienda, el hombre realizaba entregas en diversos puntos estratégicos desplazándose en un patinete eléctrico para eludir la vigilancia policial.

La peligrosidad de este 'punto negro' radicaba en la calidad del producto ofrecido, ya que los detenidos elaboraban la cocaína base en su propio domicilio mediante procesos químicos, logrando una pureza del 90%, muy superior a la habitual en el mercado.

Esta potencia de la droga provocó que su clientela creciera de forma exponencial, atrayendo a consumidores con antecedentes y generando alarma social entre los vecinos.

En el registro efectuado, los agentes intervinieron 173 dosis de cocaína base, 240 euros en efectivo y diversos productos químicos y útiles destinados a la producción.

Tras ser puestos a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Avilés ha decretado el ingreso en prisión provisional para uno de los detenidos, eliminando así un foco delictivo que había provocado un repunte de delitos menores en las inmediaciones del barrio.

Desde la Policía se destaca que esta exitosa intervención se suma a la intensa actividad y eficacia que la Comisaría de Avilés está demostrando en la lucha contra el narcotráfico en los últimos meses.

Ejemplo de ello son las recientes operaciones llevadas a cabo el pasado 10 de marzo, cuando se desmantelaron tres 'narcopisos' en el barrio de El Nodo con cinco detenidos, o la intervención en Villalegre el pasado diciembre, donde se neutralizó un punto de venta que aceptaba objetos robados como pago.

Estos resultados, que incluyen la incautación de importantes cantidades de cocaína, heroína y hachís en diversos barrios de la ciudad, refuerzan el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana y su capacidad para erradicar con celeridad los focos de delincuencia que alteran la convivencia vecinal.