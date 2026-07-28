La Policía Nacional refuerza la vigilancia aérea en Asturias durante la Operación Verano con drones y un helicóptero

Archivo - Helicóptero de la Policía Nacional. - CNP - Archivo

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional refuerza durante la Operación Verano sus capacidades de vigilancia y apoyo operativo en Asturias mediante el despliegue de medios aéreos tripulados y no tripulados, con el objetivo de mejorar la seguridad, la coordinación policial y la capacidad de respuesta en eventos multitudinarios y zonas de gran afluencia de personas.

La Unidad Aérea de la Policía Nacional dispone en el Principado de sistemas UAS (drones) y cuenta con el apoyo de un helicóptero Airbus H-135 del Servicio de Medios Aéreos, que dará cobertura a las siete comisarías de la Policía Nacional en Asturias.

Estos recursos complementan el trabajo de las unidades desplegadas sobre el terreno al facilitar la vigilancia desde el aire, el seguimiento de incidencias y la coordinación de las intervenciones con la Sala del 091 de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Según ha informado la Policía Nacional, tanto el helicóptero como los drones incorporan sistemas de transmisión de imágenes aéreas que permiten enviar imágenes en tiempo real cuando las necesidades operativas así lo requieran.

Los drones de la Unidad Aérea pueden intervenir en dispositivos de vigilancia, controles de masas y de orden público, así como en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente en zonas costeras y áreas rurales incluidas en las demarcaciones de la Policía Nacional. Además, permiten operar sobre objetivos tanto estacionarios como en movimiento.

La Unidad Aérea también supervisa los vuelos realizados por pilotos de UAS y dispone de sistemas de detección de drones que realizan vuelos no autorizados, incumplen la normativa o pueden suponer una amenaza para la seguridad pública. La Policía ha destacado que estas capacidades continúan evolucionando con la incorporación de mejoras tecnológicas en los sistemas ópticos y en los sistemas UAS y C-UAS destinados a la detección y respuesta frente a drones.

Durante la Operación Verano, estos medios aéreos prestarán especial apoyo a los dispositivos de seguridad previstos con motivo de la Feria Internacional de Muestras de Asturias y las fiestas de Begoña, en Gijón, las fiestas de San Agustín, en Avilés, y las fiestas de San Timoteo, en Luarca.

Asimismo, el helicóptero y los drones podrán mantener una presencia activa en zonas de playa y otros puntos con importantes concentraciones de personas para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta policial durante el periodo estival.