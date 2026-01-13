La Policía Nacional, con "toda la carne en el asador" ante los últimos sucesos de Oviedo

Conmemoración del aniversario de la Policía Nacional - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Jefe Regional de Operaciones de la Policía Nacional en Asturias, Manuel Díaz-Faes, ha dicho este martes que la Policía Nacional está poniendo "toda la carne en el asador" en relación a los "graves" sucesos que se han producido en los últimos días en Oviedo.

Díaz-Faes ha sido preguntado en un acto de Oviedo por los periodistas acerca del apuñalamiento de un joven en la zona de El Antiguo en la madrugada del domingo, así como del incendio de varios vehículos en la zona de La Corredoria la pasada noche.

"La Policía está haciendo su trabajo en relación a esos hechos, son graves", ha comentado, indicando además que "generan mucha alarma social". "Yo creo que en breve tendremos resultados", ha añadido.

Preguntado sobre la coordinación con la Policía Local de Oviedo, Díaz-Faes ha respondido que es "magnífica", como ocurre con el resto de policías locales del Principado. En ese sentido ha recordado que hace poco que han mantenido unas charlas de coordinación con las policías locales.