La Policía plantea que los autobuses, excepto escolares y de Emtusa, no giren en Munuza si hay solo un carril

Se propone suprimir un paso de peatones y semaforizar el resto de esa zona

GIJÓN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales de Gijón, Gilberto Villoria, ha adelantado este miércoles que, con vistas a los informes del proyecto piloto de cambios en la circulación de la calle Los Moros y aledañas, la decisión sobre el proyecto a acometer se tomará transversalmente por el Gobierno local.

"Gijón no solo tiene conductores, Gijón también tiene peatones que circulan por aceras inaccesibles y peligrosas", ha respondido en el Pleno Municipal, a una respuesta de Vox.

Según Villoria, el informe de la Policía Local indica que los autobuses tienen "serias dificultades" para realizar el giro desde la calle San Bernardo hacia Munuza, al no poder abrirse lo suficiente en la calle Domínguez Gil. Ha precisado, eso sí, que los autobuses que tienen mayor dificultad para realizar el giro no los vehículos de Emtusa, que lo realizan con "relativa facilidad", ni los dedicados al transporte escolar, sino que son aquellos dirigidos por conductores que no frecuentan la zona habitualmente.

Por este motivo, se propone como medida limitar el acceso desde la calle Menéndez Pelayo únicamente a autobuses de Emtusa y transporte escolar.

Villoria también ha indicado que los momentos en los que se produce mayor congestión de tráfico son coincidentes con la entrada y salida de los colegios San Lorenzo y Santo Ángel, en la franja de media hora en torno a las 9.00 horas y las 14.00 horas.

Asimismo, ha indicado que otra circunstancia que ha provocado retenciones de tráfico son los pasos de peatones ubicados en la calle Munuza, especialmente en el que se encuentra al inicio en su confluencia con la calle San Bernardo, para lo cual proponen su supresión y la regulación semafórica del resto.

En cuanto al informe del Servicio de Movilidad, no se considera adecuada la solución en plataforma única debido a la intensidad media horaria de tráfico, 735 vehículos a la hora en San Bernardo y 625 vehículos a la hora en Munuza, durante las horas de más tráfico, así como el elevado tránsito de vehículos de transporte público.

Por otro lado, establece como principal problema el giro desde San Bernardo a Munuza, cuya geometría hace que los vehículos de longitud superior a diez metros tengan que hacer uso de todo el espacio disponible entre bordillos.

Desde Movilidad, además, se considera necesario semaforizar los cinco pasos de peatones existentes en la calle Munuza. Se propone, también, mantener el giro desde Munuza a la calle de los Moros, desplazando el paso de peatones y, finalmente, concluye que el aumento del ancho de las aceras de este ámbito estudiado es "imprescindible".

En lo que respecta al informe de Obras Públicas, se propone adaptar el diseño de la calle a las limitaciones y restricciones que las dimensiones de estas y las circunstancias de tráfico genera.

Para ello, considera que a la hora de realizar el diseño de la calle Munuza se definan unas alineaciones y sección para el tramo comprendido entre San Bernardo y La Merced, donde se limitará la ampliación de las aceras, y otras alineaciones para el tramo restante, donde habrá menos restricciones a la hora de ensanchar las aceras, permitiendo un carril de circulación de cuatro metros de ancho y aceras de 2,30 metros de ancho.

Por otra parte, dada la intensidad media diaria de tráfico propone mantener la diferencia de cota entre la acera y la calzada, descartando la plataforma única.

PLAZA DE LOS FRESNOS

En otro orden de temas, en el Pleno, Villoria ha aceptado un ruego de Podemos para llevar a cabo la reforma de la plaza de Los Fresnos, frente al centro comercial del mismo nombre.

En este sentido, ha señalado que esta plaza, con más de 23.600 metros cuadrados, se encuentra actualmente "degradada y obsoleta", por lo que ha considerado "imprescindible" su remodelación. Por este motivo, se encargará, con cargo al presupuesto de 2026, la redacción del proyecto y se elaborará un plan de usos, para lo que se contará con la opinión de los vecinos y usuarios de la zona.

NAVAL AZUL

Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en respuesta a IU, ha confirmado que el Ayuntamiento tienen en mente articular un mecanismo de participación para el planeamiento del ámbito de Naval Azul.

Ha explicado, en este sentido, que, aún están definiendo cómo será pero, en todo caso, debe ser formal, contar con suficiente representación política y técnica del Ayuntamiento y con dimensiones que le permitan afrontar con éxito las funciones que se le encomienden.

En cualquier caso, ha apuntado que desean tenerlo listo al mismo tiempo que los trabajos de redacción del Plan Especial de Reforma Interior de estos terrenos.