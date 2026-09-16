Canteli condena "sin ningún tipo de matiz" la violencia y traslada su apoyo a los agredidos en San Mateo

Archivo - El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha condenado "de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz" la violencia, y ha trasladado su apoyo a los dos militantes de AMA Asturies agredidos el pasado jueves en San Mateo.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el regidor ha salido al paso de la polémica suscitada por sus declaraciones del pasado sábado, cuando afirmó que era necesario saber lo que pasó ya que solo se conocía "lo que dice una parte". En sus declaraciones, el regidor pidió que "haya respeto entre todos" y afirmó que los presuntos agresores "son chavales jóvenes". "No creo que sean tan mala gente", indicó además.

"Condeno de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz cualquier forma de violencia, física o verbal, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza. Ni en la calle, ni en un campo de fútbol, ni en el ámbito privado. La violencia nunca puede ser una forma de defender unas ideas o de enfrentarse a quien piensa de manera diferente", ha remarcado Canteli, quien ha mostrado su rechazo a la agresión que sufrieron el exconcejal de Somos, Rubén Rosón, y el político Jorge Fernández.

"Rechazo la agresión que sufrieron dos activistas de la caseta de un colectivo social el pasado fin de semana y traslado todo mi apoyo, en lo personal, a ellos y a sus familias", ha dicho, para después pedir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Delegación del Gobierno "la máxima celeridad y diligencia para esclarecer completamente los hechos, identificar a todos los responsables, dar a conocer su identidad y ponerlos a disposición de la Justicia". "Corresponderá a la Policía, a la Fiscalía y, en último término, a los jueces determinar las circunstancias, las motivaciones y la calificación jurídica de lo ocurrido", ha subrayado, remarcando que "No corresponde a los responsables políticos sustituir esa investigación ni anticipar sus conclusiones".

El primer edil ha asegurado que su compromiso es que Oviedo "siga siendo una de las capitales regionales más seguras de Europa, con una tasa de criminalidad por debajo de la media de Asturias y una de las mejores del norte del país". "Los comportamientos violentos son incompatibles con la ciudad que queremos y deben recibir siempre una respuesta firme dentro del Estado de derecho", ha indicado.

En su declaración, Canteli ha remarcado que Oviedo "es una ciudad tolerante y pacífica y así debe seguir siéndolo". "No podemos permitir la violencia. No debemos permitir el enfrentamiento. Podemos pensar de manera radicalmente diferente, pero ninguna diferencia política, ideológica o personal justifica una agresión", ha insistido.

En Oviedo, ha razonado, "todas las ideas democráticas pueden expresarse libremente y todas las personas deben poder mostrar sus símbolos sin miedo a ser insultadas o agredidas". Por ello entiende que "nadie debe sentirse amenazado por llevar cualquier símbolo que represente legal y pacíficamente sus ideas, sus sentimientos o su identidad".

El alcalde ha concluido afirmando que en Oviedo "cabemos todos". "Cabemos quienes pensamos de una manera y quienes piensan exactamente la contraria. Lo que no cabe es la agresión ni el odio", ha zanjado.