Se pone en marcha el 'bono taxi' para la movilidad de personas con discapacidad y movilidad reducida

Cartel anunciador del 'bono taxi', impulsado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón. - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE GIJÓN

GIJÓN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) del Ayuntamiento de Gijón ha puesto en marcha este lunes la convocatoria de ayudas económicas individuales para el uso del taxi, dirigida a personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, movilidad reducida y dificultades para utilizar el transporte colectivo.

La resolución, publicada en el BOPA, abre un plazo de solicitud desde este lunes por un periodo de diez días hábiles (28 de noviembre), según una nota de prensa de la FMSS.

El conocido como 'bono taxi' nace con una dotación de 25.000 euros y tiene como objetivo facilitar la movilidad diaria de quienes se encuentran con barreras para desplazarse por la ciudad, para lo que ofrece un recurso seguro y accesible para acudir a citas médicas, gestiones personales, actividades formativas o de participación social.

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y presidente de la FMSS, Guzmán Pendás, ha destacado que "este bono taxi responde a un compromiso adquirido al inicio del mandato y se ha diseñado tras mantener reuniones con Cocemfe y otras entidades del ámbito de la discapacidad, así como con representantes del gremio de taxistas, que han acogido favorablemente la medida".

Pendás ha asegurado que este bono taxi es mucho más que una ayuda económica. "Es la prueba de que estamos construyendo el Gijón social que nos comprometimos a impulsar, una ciudad que mira de frente a las personas con más dificultades y les tiende la mano", ha apuntado.

"Este programa nace escuchando a las entidades, dialogando con el sector del taxi y poniendo encima de la mesa soluciones concretas, no solo discursos", ha resaltado.

Las ayudas permitirán financiar los desplazamientos en taxi realizados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026. Cada persona beneficiaria podrá recibir hasta 300 euros.

Para acceder a la ayuda será necesario estar empadronado en Gijón al menos desde hace un año antes de la solicitud, tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y movilidad reducida conforme a los baremos oficiales, así como acreditar dificultades para utilizar el transporte colectivo.

Las solicitudes pueden presentarse a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Gijón y en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía.

Las peticiones se ordenarán por fecha y hora de entrada en el registro y se concederán por orden de llegada hasta agotar el crédito disponible.

Posteriormente, se publicará una lista provisional y se abrirá un plazo de 10 días hábiles para subsanaciones. La resolución definitiva se dará a conocer a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Gijón, sustituyendo a la notificación individual, y el plazo máximo para resolver la convocatoria será de seis meses.

Para percibir la ayuda, las personas beneficiarias deberán justificar los gastos presentando el modelo oficial de relación de gastos y las facturas de taxi correspondientes a los trayectos realizados dentro del periodo subvencionable, entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Una vez validada la justificación, la FMSS procederá al abono de la subvención en la cuenta bancaria indicada. Esta iniciativa se enmarca en la línea de trabajo continuado de la FMSS para avanzar hacia una ciudad más accesible e inclusiva, y se suma al impulso definitivo de la futura Ordenanza de Accesibilidad Universal, un proyecto normativo de carácter transversal que se está elaborando desde los servicios sociales en coordinación con diversas áreas de gobierno.

El objetivo de la FMSS es que ninguna persona con discapacidad o movilidad reducida en Gijón quede sin alternativas para participar plenamente en la vida de la ciudad.