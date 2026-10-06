Ponga (PSOE) critica que el Ayuntamiento de Oviedo "limite" la participación en el nuevo Plan de Igualdad

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha denunciado hoy el "sesgo y la limitación de la participación con los que el equipo de gobierno de Alfredo Canteli está planteando la elaboración del nuevo Plan de Igualdad".

Tras la reunión del Consejo de Igualdad, en la que, según denuncian los socialistas, "el equipo de gobierno ni siquiera facilitó el acta de la sesión anterior"; la edil Marisa Ponga ha señalado que "el enfoque con el que se pretende abordar un documento tan importante es extremadamente limitado y excluye a buena parte de la realidad de las mujeres de nuestro municipio".

Según expone en una nota de prensa, durante el encuentro se entregó un resumen del trabajo que desarrollará la empresa contratada por el Ayuntamiento para la elaboración del nuevo Plan de Igualdad. "El propio documento establece que, dentro de la fase de participación, se crearán tres mesas temáticas "únicamente con estudiantes universitarias", ha explicado Ponga.

Para los ediles socialistas es "un error clamoroso plantear la participación de esta manera". "Un Plan de Igualdad debe partir de una visión amplia y plural de la sociedad ovetense y contar con las mujeres y con los diferentes colectivos y realidades que existen en nuestro municipio. ¿O es que para el PP no existen mujeres que no sean jóvenes estudiantes universitarias?", ha señalado Ponga.

La edil añade que "en Oviedo hay jóvenes que no estudian en la Universidad, hay mujeres mayores, mujeres que trabajan, mujeres migrantes, mujeres que estudian mientras trabajan, mujeres cuidadoras, mujeres del ámbito rural y mujeres con situaciones y necesidades muy diferentes". Ponga considera que el planteamiento presentado por el equipo de gobierno local "no tiene en cuenta adecuadamente ni la diversidad de la población ovetense ni la propia estructura demográfica del municipio". "Si queremos elaborar un buen Plan de Igualdad, necesitamos conocer las diferentes realidades de las mujeres de Oviedo. No podemos construirlo desde una única mirada ni identificar juventud con estudiantes universitarias", afirma.,

Ponga califica además de "inadmisible" la justificación ofrecida por la concejala de Políticas Sociales, quien "defendió la presencia de estudiantes universitarias argumentando que "los jóvenes son el presente y el futuro". "Por supuesto que los jóvenes 'son el presente y el futuro', pero también son presente y futuro las mujeres de todas las edades", ha apuntado Ponga.

Para el Grupo Municipal Socialista, la participación "no puede ser un trámite ni limitarse a perfiles previamente seleccionados por el Ayuntamiento", sino que "un plan de igualdad necesita participación real, plural y representativa". En este sentido, Ponga señala que "tampoco se entiende que se excluya al Consejo de Igualdad del proceso ni la pretensión del equipo de gobierno de que el documento se plantee con cinco entrevistas iniciales y dos de ellas sean precisamente a la concejala y a la técnica del área". "¿Qué pasa que se tienen que entrevistar a sí mismas para enterarse de lo que pretenden del Plan? Es un sinsentido", denuncia.

La edil asegura que al resto de miembros del Consejo se les pide que propongan nombres con una memoria justificativa y que "luego ya elegirán ellos". "Están evitando un verdadero debate político sobre cómo deben ser las políticas de Igualdad en Oviedo", critica.

Ponga reclama al equipo de gobierno que rectifique el planteamiento y amplíe las vías de participación para que el nuevo Plan de Igualdad "responda realmente a las necesidades de las mujeres de Oviedo".

"Desde el Grupo Municipal Socialista queremos un Plan de Igualdad ambicioso, participado y útil. Y para conseguirlo hay que escuchar a todas, no solamente a quienes encajan en el perfil que el Ayuntamiento ha decidido previamente", concluye.