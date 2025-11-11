Ponga (PSOE) pide un acuerdo para reforzar el compromiso municipal contra la violencia de género

Archivo - Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Marisa Ponga y Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha pedido este martes un acuerdo para reforzar el compromiso municipal contra la violencia de género.

Tras la comisión de Políticas Sociales, Ponga ha lamentado que el PP haya rechazado una iniciativa del PSOE que buscaba ratificar el compromiso firme en defensa de los derechos de las mujeres, reforzar las campañas de sensibilización, participar en los actos del 25N, convocar con urgencia el Consejo de Igualdad y garantizar la incorporación de la perspectiva de género en todas las áreas municipales.

"A dos semanas de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres creemos que es importante que en el máximo órgano de representación de toda la ciudadanía ovetense se puedan debatir y acordar entre las fuerzas que condenamos esta lacra medidas para combatir la violencia machista", ha señalado Ponga.

La edil socialista ha lamentado la negativa del PP y ha recordado que "la violencia de género no puede ser objeto de disputa partidista, sino una cuestión de Estado que exige unidad y responsabilidad institucional".