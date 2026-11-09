Ponte (FA) aspira a "más izquierda" en el gobierno para lograr una mejor financiación local

Juan Ponte, Maximino García y Antona Luengo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturias al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, ha señalado este lunes la necesidad de que haya "más izquierda" en el gobierno nacional tras las elecciones del 29 de noviembre. De esa forma, ha asegurado, se conseguirán mejoras como incrementar la financiación de los ayuntamientos.

Ha sido en Oviedo donde Ponte ha hablado de este asunto y ha hecho públicas algunas de sus propuestas, como una ley de gobiernos locales con financiación estable y la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria.

Ponte ha recordado que los ayuntamientos son la primera puerta a la que llaman los vecinos cuando tienen un problema, una demanda o cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad. A su juicio, los consistorios son "la gran asignatura pendiente de la democracia española".

Ponte ha explicado que desde su formación tienen "una propuesta de ley de gobiernos locales que haga que los ayuntamientos, las entidades locales, tengan una financiación que sea estable, transparente, rigurosa y que establezca muy bien las diferencias entre competencias propias e impropias".

La propuesta de Frente Ampliu contempla, en primer lugar, que "los ayuntamientos tengan consignación económica directa en los presupuestos generales del Estado, que se publique en el BOE y posteriormente en el BOPA, que no sean subvenciones finalistas" para que puedan "hacer inversiones pol sociales en parques y jardines en seguridad ciudadana en vivienda".

En segundo lugar, ha indicado que "debería crearse un fondo de compensación municipal" que "reduzca la diferencia de financiación habitante entre municipios grandes y municipios pequeños".

Asimismo, Ponte ha insistido en que es "un absoluto escándalo" que "los ayuntamientos no puedan movilizar remanentes cuando tienen superávit para crear más vivienda, para hacer más infraestructuras, para mejorar las escuelas", por lo que ha reclamado "la derogación de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

El candidato ha concluido reivindicando "más izquierda en el gobierno" y ha asegurado que "hay dinero, lo que falta es voluntad política", mientras ha subrayado que los ayuntamientos necesitan financiación para realizar obras o prestar servicios.

Preguntado por la razón de que no se hubiesen impulsado esas modificaciones legales en estos años de gobierno, Ponteo ha respondido que es precisamente porque para sacarlas adelante hace falta que la izquierda tenga más peso en el gobierno central.

Junto a Ponte han estado la candidata al Senado Antona Luengo y el alcalde de Morcín, Maximino García, quien se ha mostrado "aterrado" por las posiciones políticas que defienden bajada de impuestos "¿Quién va a sostener los servicios públicos?", se ha preguntado.