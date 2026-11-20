El candidato de Frente Ampliu al Congreso por Asturias, Juan Ponte, junto a Antonio Maíllo en un mitin en Avilés. - FRENTE AMPLIU

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Ampliu al Congreso por Asturias, Juan Ponte, ha cargado este viernes en Avilés contra el "fascismo posmoderno" que, a su juicio, representan el Partido Popular y Vox, al tiempo que ha criticado la "moderación, la tibieza y la cobardía" del PSOE.

Durante un mitin celebrado en el concejo avilesino, Ponte ha asegurado que la derecha y la extrema derecha "son exactamente lo mismo" y ha definido a Vox como el "sujetacubatas" del PP o el Partido Popular "sin manual de instrucciones". Asimismo, ha acusado a ambas formaciones de ponerse "siempre de rodillas ante los fondos buitre", de fomentar la competencia fiscal entre comunidades autónomas bajando impuestos a los ricos y de pretender "laminar todos los servicios públicos" y privatizar las pensiones.

En su intervención, ha recordado el 20 de noviembre para reclamar "verdad, justicia y reparación" para quienes lucharon por la democracia y ha emplazado a movilizarse el próximo 29 de noviembre.

PROYECTO PROPIO FRENTE AL PSOE

Por otro lado, Juan Ponte ha reprochado al PSOE su "soberbia" y haber asumido desde los años ochenta y noventa marcos de privatización y mercantilización de los servicios públicos. En esta línea, ha advertido de que su formación no se conforma con ser "el coeficiente corrector de las políticas derechistas del Partido Socialista", sino que defiende un "proyecto propio" para la mayoría social.

Entre sus propuestas, el cabeza de lista de Frente Ampliu ha defendido blindar constitucionalmente las pensiones, evitar la privatización del suelo y de la vivienda pública, y subir el salario mínimo interprofesional (SMI).

Finalmente ha pedido "un voto como una casa" para su candidatura, al entender que un diputado más para el Frente Ampliu en Asturias "es un escaño menos para el sindicato de los mocasines", en alusión a Vox.