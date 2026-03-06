Portavoces de la JGPA aprueban una declaración en la que renuevan su compromiso con la igualdad de género

Junta de Portavoces - JGPA

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha aprobado este viernes por mayoría una declaración con del 8 de marzo, celebración del Día Internacional de la Mujer. En el texto renuevan su compromiso "con la igualdad entre hombres y mujeres, derecho fundamental y condición imprescindible para una sociedad democrática y justa".

"Cada vez que las mujeres conquistan derechos, la democracia se fortalece y ensancha", han asegurado en su declaración, en la que han denunciado que "la desigualdad de género persiste tanto en el ámbito global como en la realidad más cercana" y que se trata de "una cuestión estructural que requiere respuestas estructurales por parte de todas las instituciones".

En este sentido, han hecho un llamamiento a "la acción para derribar las barreras que obstaculizan la igualdad en la justicia: leyes discriminatorias, protecciones jurídicas débiles, y prácticas y normas sociales nocivas que erosionan los derechos de las mujeres y las niñas".

Asimismo, han alertado del "aumento de la violencia sexual en zonas de guerra y del riesgo para millones de mujeres y niñas, exigiendo una apuesta firme por la cooperación internacional y por la defensa activa de los derechos humanos".

En el ámbito laboral y económico, han señalado que "la brecha salarial, la penalización de la maternidad, la parcialidad involuntaria y la segregación horizontal y vertical continúan limitando las trayectorias profesionales de las mujeres", por lo que han reclamado "reforzar las políticas de igualdad retributiva, impulsar la presencia de mujeres en los sectores estratégicos y de mayor valor añadido, y garantizar la corresponsabilidad en los cuidados".

"Impulsar la presencia y el liderazgo de las mujeres en espacios decisivos para combatir desigualdades simbólicas y materiales es otra tarea en la que debemos comprometernos", han añadido.

En el ámbito educativo, han destacado que "la coeducación, la prevención de las violencias y la alfabetización digital crítica permiten formar a una ciudadanía más libre y consciente, garantizando que niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos seguros, igualitarios y libres de estereotipos".

Además, han insistido en la necesidad de "mantener y reforzar los recursos de prevención, protección y reparación frente a la violencia machista, consolidar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y mejorar la coordinación interinstitucional para ofrecer respuestas efectivas".

Por último, han lanzado "un llamamiento a la acción: la igualdad se aprende, se practica y se garantiza. Defenderla es defender la democracia, la libertad y la justicia social".

DECLARACIÓN ALTERNATIVA

La declaración ha sido aprobada por todos los grupos con representación en la Cámara --PSOE, PP, Convocatoria IU-Más País-IAS, y los diputados del Grupo Mixto Adrián Pumares y Covadonga Tomé-- con la excepción de Vox, que ha presentado su propio texto en Portavoces con motivo del 8 de marzo.

La portavoz de Vox, Carolina López, ha criticado el "uso" que algunos partidos hacen del 8 de marzo, señalando que el feminismo institucional se ha convertido en "un instrumento partidista y en un negocio sostenido con dinero público". Por ese motivo no han apoyado la declaración. Vox ha presentado una declaración alternativa "para defender una igualdad real entre hombres y mujeres sin instrumentalización ideológica".

"Hablan de defender a las mujeres mientras su propio partido acumula casos de cargos denunciados por acoso sexual o laboral y mientras han impulsado leyes que han tenido consecuencias graves para la seguridad de las mujeres", ha afirmado en relación al PSOE.

López también ha lamentado que el Partido Popular haya decidido apoyar la declaración institucional presentada por el PSOE. "Nosotros hemos presentado una alternativa clara para defender a las mujeres sin convertir esta causa en un instrumento político ni en un negocio ideológico", ha subrayado.