El portavoz parlamentario de Podemos en Asturias critica la "traición" de Sánchez al pueblo saharaui

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del Podemos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Rafael Palacios, ha cargado este martes en la sesión plenaria contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por aceptar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental.

"Quiero en primer lugar expresar la solidaridad del grupo parlamentario de Podemos Asturies con la lucha del pueblo saharaui y denunciar la traición del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a los derechos democráticos que le corresponden al pueblo saharaui y a su libre determinación", ha dicho Palacios en una intervención en el pleno.

Palacios se ha pronunciado en esos términos justo antes de intervenir en la cámara asturiana para preguntar al Ejecutivo regional por una problemática en un barrio de Siero.

Al no ser objeto de la cuestión, el presidente del parlamento asturiano, el socialista Marcelino Marcos Líndez, llamó la atención a Palacios, recordándole que no podía hacer ese tipo de pronunciamientos. El portavoz de Podemos, admitió que no debía haberlo hecho, incluso comenzó a pedir perdón. Pero luego rectificó: "No, no pido nada; que ya lo hice, vamos". Y cambió de tema para continuar con el asunto contemplado en el orden del día.