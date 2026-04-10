"El porvenir de Asturias está en vuestras manos", señala Barbón a los galardonados con los Premios Extraordinarios

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, preside el acto de entrega de los Premios Extraordinarios al esfuerzo personal y rendimiento académico del alumnado del Principado de Asturias, en el teatro de la Laboral. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha felicitado este viernes, en Gijón, a los 61 galardonados con los Premios Extraordinarios al esfuerzo personal y rendimiento académico del alumnado del Principado de Asturias.

"El porvenir de Asturias está en vuestras manos", ha señalado Barbón a los premiados, en un acto celebrado en el teatro de la Laboral, en el que ha intervenido, también, la consejera de Educación, Eva Ledo, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro.

El jefe del Ejecutivo regional les ha indicado, asimismo, que son ejemplo para sus compañeros y reflejo del éxito que se puede alcanzar, además de simbolizar la encarnación de la esperanza para todo el auditorio y para el conjunto de la sociedad asturiana. Ha insistido, además, en que si el futuro de Asturias está en sus manos, está "en buenas manos".

A los galardonados, por otra parte, les han indicado que acaban etapas importantes en sus vidas y les ha animado a aprovechar "cada momento" ante los nuevos horizontes que se les presentan. Asimismo, les ha aconsejado elegir aquello que les guste y formarse "a fondo" en ello. "Asturias está orgullosa de todos vosotros", ha sostenido Barbón.

Ha llamado la atención, sin restar mérito a los alumnos, que han contado con unos docentes que han velado por su educación, así como con el sostén de sus familias y un sistema educativo "consolidado".

A este respecto, ha remarcado que este año, la Consejería de Educación ha dispuesto del mayor presupuesto de su historia, con casi 900 millones de euros, que permiten crear otras casi 1000 plazas docentes, de forma que se cumpla con los compromisos adquiridos.

Barbón, al tiempo, ha agradecido a la consejera su "valentía" por tomar las riendas de la Consejería "en un momento convulso". Ha resaltado, además, que desde el Principado se trabaja para mantener la calidad del sistema educativo asturiano, del que ha destacado su "solidez". Ha apuntado, en esta misma línea, que se han constatado buenos registros del alumnado asturiano, muy por encima de la media nacional. "No es casualidad", ha dejado claro.

Por otra parte, ha dicho ser consciente de que no todos los alumnos pueden alcanzar el mismo nivel, pero ha abogado por asegurar que nadie se quede atrás. Ha asegurado, unido a ello, que para el Gobierno asturiano la educación pública es una prioridad.

También ha destacado que las familias no pagarán "nada" en toda la etapa educativa, desde la infantil de cero a tres años hasta concluir la universidad, si se cumple con el rendimiento académico. Sobre ello, ha asegurado que no hay comunidad autónoma que haga lo mismo y ha recordado que se financia con impuestos de los asturianos. Ha recalcado, además, que no se olvidan del alumnado que necesita apoyo especial.

ESFUERZO SILENCIOSO

Ledo, por su parte, ha señalado que estos galardones premian el "esfuerzo silencioso, constante", pero que siempre empuja hacia adelante. Unos premios que no son fruto de la casualidad, sino que evidencian la disciplina, la constancia y el afán de superación, que llevan, también, al "crecimiento personal", según ella.

"Demuestra lo que sois capaces de hacer", ha trasladado a los galardonados, a los que ha aconsejado "disfrutar del camino" y aprender de los errores.

Ha aprovechado, también, para transmitir un agradecimiento "sincero" a los profesores y ha incidido en la apuesta del Principado por una educación que atiende a la diversidad y que refuerza la seña de identidad de Asturias. "Juntos construiremos cada día una Asturias mejor", se ha mostrado convencida.

López Moro, en su caso, ha destacado que estos premios son muestra de la "constancia, el compromiso y la pasión por aprender". Al tiempo, ha afirmado que el Ayuntamiento está "profundamente orgulloso" de los galardonados, a los que ha recomendado que no dejen de tener esa inquietud ni de hacerse preguntas, porque es donde está el aprendizaje. "Sois un ejemplo y una esperanza muy real", ha resaltado la edil.