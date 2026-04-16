El PP acusa a Adriana Lastra de querer "importar a Asturias la crispación política" para tapar negligencias por Cerredo

Archivo - El diputado del PP de Asturias Luis Venta en la Junta General. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Luis Venta ha acusado este jueves a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, de "sacar de sus alforjas de Madrid la crispación política que ejerció en su etapa de portavoz en el Congreso". "Antes lo hacía desde Ferraz, y ahora desde una institución como es la Delegación del Gobierno", ha criticado.

En una nota de prensa, Luis Venta ha calificado a Lastra como "la delegada sanchista", y, después de que Lastra acusara al PP de querer "debilitar al Gobierno" en Asturias, ha asegurado que "Asturias no necesita importar la crispación política, y menos para tapar las negligencias del Gobierno de Barbón que han derivado en una desgracia con seis muertos en la mina de Cerredo de Degaña".

Luis Venta ha remarcado que Asturias "no se merece un presidente que se victimiza y que usa el fango para desviar la atención de sus responsabilidades, porque las verdaderas víctimas no se lo merecen". El parlamentario 'popular' ha apostillado que "un Barbon grogui, sin respuesta, atrincherado y enrocado, pide auxilio y salen a su paso los tentáculos socialistas al unísono, para desviar la atención de lo importante, y como mejor saben hacerlo, con mentiras".

"Nadie del Partido Popular ha insultado, y menos el presidente Álvaro Queipo. Las decisiones políticas llevadas a cabo por el máximo responsable del Gobierno en estos últimos años han tenido consecuencias fatales, han costado la vida a seis personas y no nos vamos a cansar de exigir responsabilidades políticas a sus responsables", ha zanjado.