Lastra pide poner el foco en Blue Solving como responsable del "gravísimo accidente" minero en Cerredo

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de consideración - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido este jueves que se ponga el foco en la empresa Blue Solving como responsable del "gravísimo accidente" minero de Cerredo, donde hace un año fallecieron cinco trabajadores mientras extraían carbón de manera ilegal en la mina de esta empresa en Degaña.

Preguntada por las posibles responsabilidades políticas de la exconsejera de Industria Nieves Roqueñí --actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón--, y del exconsejero y actual presidente de Hunosa Enrique Fernández, Lastra ha rechazado los "discursos partidistas" de quienes piden la dimisión de la exconsejera y ha remarcado que lo que se está desarrollando ahora es un procedimiento penal que está investigando a Blue Solving y sus dirigentes. "Es poco debatible, espero que nadie se atreva a debatirlo, que este accidente jamás se hubiese producido si una empresa no estuviera realizando una actividad ilegal a todas luces y en condiciones laborales inaceptables", ha dicho.

Así las cosas, ha asegurado que como delegada del Gobierno no va a valorar las posibles "ramificaciones políticas" que haya al respecto. "Es sorprendente que no se ponga el foco en la empresa, que es la que está siendo investigada en un procedimiento penal", ha aseverado.

La delegada del Gobierno en Asturias se ha referido también al debate parlamentario que este miércoles enfrentó al presidente del Principado, Adrián Barbón, y el líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, quien dijo de Barbón que había tenido un comportamiento "cobarde, miserable y mezquino" en este asunto.

A su juicio, lo vivido ayer en el parlamento asturiano es "un intento de debilitamiento" del gobierno de coalición en Asturias por parte de la derecha. Lo que "sorprende" a Adriana Lastra son los "insultos" de Queipo a Barbón. "Se le está poniendo cara de Pablo Casado", ha ironizado, en referencia al expresidente del PP nacional. En opinión de la Delegada este discurso se debe a su intento de "debilitar" al Gobierno asturiano y a "afianzar su liderazgo en el PP".