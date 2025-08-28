El PP acusa a Barbón de anteponer los intereses de la FSA a los de Asturias con la posible designación de Lydia Espina

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Asturias ha manifestado este jueves su "indignación y estupefacción" ante la posible designación de la exconsejera de Educación, Lydia Espina, como senadora autonómica, en sustitución de Melania Álvarez, y ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de "premiar a quien provocó las mayores movilizaciones de la historia reciente en Asturias".

En una nota de prensa, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Gloria García, ha afirmado haber recibido en los últimos días "numerosas quejas" por parte de docentes que expresan su "sorpresa e indignación" ante lo que consideran una "recompensa política" tras una etapa de gran conflictividad en el ámbito educativo.

García ha recordado que bajo la gestión de Espina al frente de la Consejería de Educación se produjo, el pasado mes de junio, "la mayor movilización educativa en Asturias de los últimos años", con más de 40.000 personas en las calles, entre docentes de la escuela pública, inspectores, familias, educadoras de 0-3 y profesorado de la concertada.

"En lo único en lo que consiguió consenso fue en aunar el descontento de toda la comunidad educativa", ha afirmado, subrayando que las consecuencias de lo que considera una "gestión desafortunada" se extenderán "más allá del curso escolar que está a punto de comenzar".

La diputada popular ha cuestionado además la motivación del presidente Barbón al plantear esta designación. "No pensamos que Barbón se atreviese a tanto en su política de puertas giratorias", ha señalado, para después añadir que este posible nombramiento demuestra que "lo que realmente le importa al secretario general de la FSA no es Asturias, sino su partido, en el que Espina ocupa un lugar destacado".