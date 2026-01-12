El PP acusa a Barbón de "castigar" a Llanes

Cristina Vega, en el centro - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP en la Junta General del Principado de Asturias Cristina Vega, ha dicho este lunes en Llanes que los presupuestos regionales del Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón "vuelven a dar la espalda" al concejo llanisco y suponen un recorte del 20% en inversión.

Vegal calificó como "continuista" un documento económico que "deja sin ejecutar proyectos clave" que el Ejecutivo lleva años prometiendo "en clave meramente electoral".

Según explicó la parlamentaria 'popular', tres de cada cuatro partidas en carreteras se repiten respecto al año anterior, muchas de ellas arrastradas desde ejercicios anteriores sin que las obras se hayan iniciado. "No son presupuestos nuevos, son los mismos papeles de siempre. El problema no es que no haya dinero, es que el PSOE no ejecuta", denunció.

Vega alertó de que la inversión en infraestructuras del Principado no deja de caer legislatura tras legislatura, pasando de 76,3 millones de euros en 2023 a 58,9 millones en 2026. "Nunca hubo tanto dinero y nunca se invirtió tan poco en Llanes", subrayó.

La carretera AS-343 Puertas-Villanueva-Panes es, para la diputada regional, "el ejemplo más claro del engaño socialista. Anunciada desde hace años, inaugurando el inicio de las obras para la foto, pala incluida y reconocida incluso por el propio Gobierno como infrafinanciada, vuelve a aparecer en 2026 con solo 100.000 euros. Es una cantidad ridícula que demuestra que no tienen ninguna intención de empezar la obra. Es puro humo electoral", afirmó.

Ha explicado que la situación se repite en los puertos y que la inversión prevista para 2026 vuelve a bajar y más del 60% de las partidas se repiten, lo que confirma que las obras no se ejecutan. "Especialmente grave es el caso del muelle de espera del puerto de Llanes, prometido en 2023 con más de 4 millones de euros, rebajado después a 3 millones y que hoy queda reducido a 50.000 euros, además repetidos del año anterior. Prometieron un muelle y han dejado una partida ridícula para salir del paso. El puerto de Llanes es hoy el retrato de la falta de credibilidad de este Gobierno", criticó.