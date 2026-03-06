El PP acusa a Barbón (PSOE) de frenar proyectos estratégicos para Oviedo "por absoluta incapacidad"

Agustín Cuervas-Mons y Manuel Cifuentes - PP

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Manuel Cifuentes, junto al también diputado José Cuervas-Mons, han criticado este lunes el "abandono vergonzoso" de los terrenos del antiguo hospital y ha acusado al Gobierno asturiano dirigido por Adrián Barbón de demostrar una "absoluta incapacidad para sacar adelante un proyecto estratégico para Oviedo y para toda Asturias".

A juicio del diputado 'popular', lo que debía ser un "símbolo de transformación urbana y modernización administrativa se ha convertido en el símbolo del desgobierno, de improvisación y de propaganda vacía. No es un retraso puntual, es un fracaso estructural de gestión."

"Han pasado demasiados años de anuncios y de titulares grandilocuentes, pero quien pisa los terrenos del antiguo HUCA ve abandono, degradación y desidia institucional. Lo único que hay es propaganda," censuró.

Asimismo, Manuel Cifuentes amplió sus críticas al proceso de reunificación judicial y señaló que el reciente anuncio del presidente Adrián Barbón donde afirma que va a "liderar personalmente" el proyecto de reunificación, algo que "genera más dudas que certezas". "¿Qué significa eso exactamente? ¿Que el consejero no es capaz? ¿Que su propio Gobierno no funciona? ¿O que simplemente necesita otra foto y otro titular?", se preguntó.

El parlamentario 'popular' afirmó que "lo más grave" es lo que está ocurriendo ahora: "Ante su incapacidad, el Gobierno intenta fabricar un culpable. Y ha decidido señalar a la Universidad de Oviedo.

Manuel Cifuentes acusó al Gobierno de estar "presionando" para que adelante un traslado que es materialmente imposible porque no "existen" infraestructuras preparadas.

Según afirmó el diputado 'popular', el propio rector ha reconocido que siguen esperando al Gobierno para concretar plazos. "Pretender que la Universidad resuelva en meses lo que el Principado no ha sabido planificar en años es una irresponsabilidad mayúscula. Mientras tanto, la Justicia en Oviedo sigue siendo la gran damnificada." sentenció Cifuentes.

"El Gobierno habla mucho de modernización, pero mantiene a la Justicia en condiciones impropias de una capital autonómica. Profesionales repartidos en distintas sedes, falta de espacio, ineficiencias constantes y ciudadanos que sufren una administración fragmentada," lamentó Cifuentes.

"El Gobierno del Principado no puede seguir jugando al trilerismo político. No se puede anunciar liderazgo mientras se practica la dejadez. No se puede prometer coordinación mientras se genera conflicto. No se puede hablar de soluciones mientras se busca culpables fuera. El único responsable es el Gobierno de Adrián Barbón. El bloqueo de esta situación tiene un único origen: la incapacidad del Ejecutivo autonómico", ha afirmado.

"Cuando escuché al presidente decir que se iba a poner al frente de esta cuestión, sinceramente me echo a temblar, porque cada vez que ha querido liderar directamente alguna política, desde el reto demográfico hasta igualdad, las experiencias donde Barbón se ha puesto al frente, son para olvidar", ha dicho Cuervas-Mons.