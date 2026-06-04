El PP acusa al gerente del Sespa de "conflicto de intereses" por un contrato a su 'número dos' en Andalucía

El gerente del Sespa, Aquilino Alonso, esta tarde en la Comisión de Salud. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP de Asturias Pilar Fernández Pardo ha acusado este jueves al gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Aquilino Alonso, de incurrir en una "conducta impropia" y en un "claro conflicto de intereses" tras la adjudicación de un contrato de 28.100 euros a la empresa Hecsil Companies 21, cuyo único titular es Martín Blanco García, quien fuera su viceconsejero y "número dos" durante su etapa al frente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.

Durante su intervención en la Comisión de Salud de la Cámara autonómica, Fernández Pardo ha criticado que se haya recurrido a una consultoría externa para asesorar a la Central de Compras del Sespa; un organismo que, según ha recordado, ya funciona en Asturias desde 2013, y ha reprochado que el beneficiario sea un "íntimo amigo" de Alonso que "se presentó en solitario" a la licitación.

La diputada 'popular' ha subrayado que Blanco "tuvo que dimitir" en Andalucía tras ser acusado de inflar un 20% el precio de los medicamentos en los hospitales públicos y ha señalado que la Cámara de Cuentas andaluza ya detectó "importantes irregularidades" bajo su gestión. Ante esto, Fernández Pardo ha advertido de que esta adjudicación "huele muy mal" y podría suponer "como mínimo un conflicto de intereses y un posible tráfico de influencias", por lo que ha instado a aplicar medidas administrativas que contemplen la anulación del contrato o la apertura de una investigación interna.

Por su parte, el gerente del Sespa, Aquilino Alonso, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que él no participa ni decide en los procesos de selección de las empresas. "Yo no soy quien propone ni quien decide; mi único rol es firmar la propuesta que hacen desde contratación", ha replicado, defendiendo que "ha sido una licitación abierta, sin ningún tipo de criterio de ninguna forma, ni criterios políticos, sino criterios puramente técnicos".

Alonso ha aclarado que se trata de un contrato "específico para un tema específico" que requiere un conocimiento especializado sobre centrales de compras. Asimismo, ha negado que la dimisión de Martín Blanco en Andalucía guardara relación con las acusaciones vertidas por el PP y ha afeado a la Fernández Pardo que traslade datos que "no se ajustan a la realidad". "En ningún caso ha tenido que dimitir por eso, en ningún caso hubo ningún problema en el ámbito judicial, no hubo nada, no hubo denuncia por ninguna parte", ha afirmado.