El PP acusa al Gobierno del Principado de "colocar a amiguetes" y pone a Vipasa y a Marta Pulgar de ejemplo

Archivo - Marta Pulgar, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP José Cuervas-Mons ha acusado este sábado al Gobierno del Principado, dirigido por Adrián Barbón, de dedicarse a "colocar a amiguetes" y ha puesto de ejemplo a la empresa pública Viviendas del Principado (Vipasa). Según Cuervas-Mons, la persona que ha sido elegida como gerente de la compañía es una "dirigente de IU", en referencia a Marta Pulgar

A juicio del parlamentario, este nuevo proceso de selección de personal está "viciado" por el gobierno "de colocación progresista" que existe en Asturias, en referencia a la coalición entre PSOE y Convocatoria-IU.

Afirma Cuervas-Mons que se ha optado por Marta Pulgar tras un proceso de selección que se inició el pasado mes de enero de este año y al que se presentaron más de cuarenta candidatos. Varios pasaron a la segunda fase, de entrevista.

Ha dicho que el PP ya había advertido, cuando salieron las bases del proceso, que eran arbitrarias, que no contenían criterios de valoración serios y que eran un proceso de selección "viciado".

Cuervas-Mons ha dicho que Marta Pulgar pertenece al mismo partido, IU, que el presidente del proceso de selección, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Desde el PP recuerdan que Pulgar fue concejala y teniente alcalde en Siero durante muchos años, que desde 1999 fue diputada en la Junta General y que ya fue nombrada gerente de Vipasa hace unos años con el mismo procedimiento "viciado".

"Es curioso lo que nos pasa en Asturias, que de más de 40 candidatos para un proceso de selección de un puesto de gerente de un contrato de alta dirección ha vuelto a salir una persona vinculada al Gobierno y, en este caso, a Izquierda Unida", destacó el parlamentario.

Ha añadido que su designación supone un "insulto a la inteligencia" de los asturianos por parte de un Gobierno que "no se corta nada en amañar los procesos de selección y en colocar descaradamente a los amiguetes y compañeros de partido".

El diputado del PP recordó los casos de Graciela Blanco en el Centro de Innovación Territorial. "Cada vez que un alcalde pierde unas elecciones se le busca un hueco en la administración", ha añadido.

Cuervas-Mons anunció que el PP va a pedir las bases y todo el proceso de selección al consejero Ovidio Zapico y su comparecencia en la Junta General para que explique por qué en la página web de Vipasa no se publica una sola acta del tribunal, nada más que la decisión final.

"Es todo una tomadura de pelo más; siempre que hay un puesto libre aparece un militante de Izquierda Unida o del PSOE, que son una especie de empresa de trabajo temporal de Asturias para todos sus compañeros y sus amiguetes", subrayó.