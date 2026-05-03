El PP acusa a Hugo Morán de "castigar" a Asturias

Archivo - El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, - EUSEBIO GARCÍA/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Luis Venta Cueli considera que el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, debería considerarse persona 'non grata' en Asturias, por perseverar en una política ambiental "perjudicial" para la comunidad autónoma.

Según Venta, "Morán se empeña en castigar a Asturias cada vez que tiene ocasión", señalando decisiones recientes relacionadas con la gestión de especies.

Venta ha criticado la intención del Ministerio para la Transición Ecológica de incluir al salmón en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), calificando la medida como "previsible" y carente de un análisis riguroso de las causas del descenso de la especie.

"Si en Noruega los salmones remontan los ríos más tarde, ¿cómo va a llegar el salmón antes a Asturias? ¿Nos quieren hacer tontos a los asturianos?", ha cuestionado. A su juicio, la solución pasa por ajustar el inicio de la temporada de pesca en Asturias, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, y no por imponer nuevas prohibiciones.

El diputado también ha cargado contra el Gobierno del Principado, al que acusa de no haber sabido regular adecuadamente la situación y de actuar "con desdén". Asimismo, ha reclamado medidas concretas como el control de depredadores -especialmente aves como los cormoranes-, una gestión eficaz de los vertidos en los ríos y una política medioambiental "seria y global" que aborde el problema más allá del ámbito regional.

Venta ha lamentado que el salmón, "un icono de Asturias y de la pesca tradicional en sus ríos", esté desapareciendo progresivamente. "Este socialismo sólo sabe prohibir pero, por supuesto, ni prevenir ni actuar, en este caso, para que el salmón no desaparezca de nuestros ríos, de los ríos asturianos. Y así, después de 40 años de socialismo en Asturias, el salmón también se esfuma. No se puede hacer tanto daño desde el Ministerio ni desde el propio Principado", ha afirmado, concluyendo que "el cambio en Asturias es cada día más urgente", ha lamentado.