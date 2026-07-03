El PP acusa a Llamedo de "apropiarse" de la navegabilidad en Tanes y reprocha al PSOE retrasarla "más de ocho años"

Archivo - Embalse de Tanes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Rafael Alonso ha acusado este viernes a la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, de acudir al embalse de Tanes "a hacerse una foto para apropiarse de una iniciativa del PP" y ha reprochado al PSOE haber retrasado su desarrollo "más de ocho años".

Alonso ha defendido que fue el PP quien impulsó en 2017 una proposición de ley en la Junta General que permitió la navegabilidad en Tanes, contemplando ya el uso lúdico y recreativo como vía de desarrollo económico para el valle del Nalón.

El parlamentario 'popular' ha criticado que los socialistas tardaran "más de dos años" en aprobar el primer Instrumento de Gestión Integrado, incumpliendo el plazo legal, y ha asegurado que fueron quienes introdujeron "limitaciones excesivas" a la navegabilidad.

Asimismo, ha reclamado al PSOE que aclare por qué se opuso durante años a esta medida. "Los socialistas deberían explicar por qué se opusieron durante años a la navegabilidad en Tanes, y no solo afirmar ahora que es una oferta que hace crecer el turismo de naturaleza en una zona aún por descubrir", ha señalado.

Alonso ha subrayado que el potencial turístico del embalse era "conocido y reivindicado" por los vecinos del valle del Nalón y ha sostenido que su desarrollo fue durante años una propuesta del PP a la que los socialistas "siempre se opusieron", aunque finalmente la respaldaron "con limitaciones".

"Por culpa de los socialistas hemos perdido demasiados años de oportunidades para el desarrollo del valle del Nalón", ha afirmado, antes de añadir que el Ejecutivo de Adrián Barbón "no puede pretender llegar los últimos y aparentar ahora que siempre lo defendieron".

Finalmente, ha insistido en que el potencial turístico de la zona "siempre estuvo ahí" y ha acusado al PSOE de haberse negado durante años a hacerlo realidad.