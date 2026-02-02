PP acusa al Principado de perder 5,8 millones de fondos europeos por los retrasos en las obras del Museo de Bellas Artes

Los diputados del PP, José Luis Costillas y Sandra Camino. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP en la Junta General del Principado, José Luis Costillas y Sandra Camino, han criticado este lunes la pérdida de 5,8 millones de euros de fondos europeos destinados a la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias debido a retrasos en la tramitación de las obras.

Costillas ha explicado que, en octubre de 2022, el Principado recibió esta cantidad del Plan Nacional Xacobeo, financiado con fondos Next Generation, para proyectos relacionados con el Camino de Santiago. Según el parlamentario, el Ejecutivo regional decidió destinar los fondos a la ampliación del museo.

El diputado ha señalado que el plazo de cuatro años para finalizar las obras vence en junio y ha expresado su convencimiento de que "ese plazo no se va a cumplir". "Los fondos se han perdido y no se han destinado ni a la ampliación del Museo de Bellas Artes ni al Camino de Santiago ni a ningún otro tipo de actuación", ha añadido.

Por su parte, Camino ha acusado al Gobierno del Principado de "nefasta gestión, desidia, descontrol e ineficacia" y ha advertido de que "la evidente pérdida de los fondos europeos está encima de la mesa y lo vamos a pagar todos los asturianos".