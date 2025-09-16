El PP acusa a Zapico de ser el "campeón de la ineficacia" por ejecutar solo el 10% de su presupuesto en 2025

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Manuel Cifuentes ha acusado este martes en la Junta General al consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de ser el "campeón de la ineficacia" presupuestaria en el Gobierno asturiano, al registrar su departamento, especialmente en el área de vivienda, los peores niveles de ejecución presupuestaria en lo que va de legislatura

Cifuentes pidió al consejero que hiciera balance de la ejecución presupuestaria y criticó duramente los datos oficiales: "En 2024 ejecutaron solo un 42% del presupuesto, dejaron sin ejecutar 67 millones de los 114 previstos. En vivienda, de 87 millones, dejaron 63 sin gastar. Y en el primer semestre de 2025 llevan un triste 10%", denunció.

El diputado acusó al consejero y a sus directores generales de "ineficiencia crónica" y de tener "una consejería sobredimensionada que no responde". Cifuentes sostuvo que la baja ejecución presupuetaria "tiene consecuencias directas sobre los asturianos" y acusó a la consejería de ser "una agencia de colocación" que no cumple sus objetivos. "Las cifras de inejecución se traducen en proyectos que quedan sin salir adelante", apostilló, reprochando al consejero las políticas de vivienda que prometió y que Asturias no tiene un plan de ordenación territorial. Por ello, del diputado del PP le exigió "autocrítica" y "responsabilidad".

Por su parte, Zapico reconoció que está "moderadamente satisfecho" con la ejecución y defendió el impulso de obra pública que se está haciendo desde la consejería que dirige. "No hay andamios en Asturias, que no lo digo yo, que lo dicen los constructores, que tienen que ir a León o tienen que ir a Cantabria a contratar andamios porque el impulso de la obra pública ha terminado con los andamios en Asturias", afirmó.

El consejero mostró fotografías de proyectos como Pumarabule, Contrueces, San Martín del Rey Aurelio, Tremañes, Lugones o Llanera, y explicó que muchas partidas no se contabilizan como ejecutadas porque "los pagos se realizan al final de obra, tras la certificación", aunque los trabajos estén en curso.

Zapico también criticó declaraciones recientes de la patronal en las que denunciaban la pérdida de ayudas a la rehabilitación por retrasos del Principado, las cuales tachó de "malintencionadas" y aseguró que su departamento ha cumplido los objetivos en rehabilitación, lo que ha permitido ampliar el crédito en 10 millones de euros. "Hay subvenciones concedidas desde hace más de un año. Las empresas aún no han empezado. Pregúnteles también a esas empresas, a esos constructores, por qué no han empezado", afirmó.

Poe último, Zapico se ha referido a las "572 viviendas visitadas a lo largo y ancho de Asturias". "Es una realidad palpable y resonante, y yo estoy satisfecho", concluyó el consejero.