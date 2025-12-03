El PP alerta del deterioro del colegio de Campiello (Castrillón) y reclama actuaciones urgentes

La diputada regional del PP de Asturias, Gloria García, durante su visita este miércoles al colegio. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP y portavoz de Educación, Gloria García, ha criticado este miércoles al Gobierno asturiano y su proyecto de presupuestos para 2026 en materia educativa, por la ausencia de partidas destinadas al Colegio Maestro José Luis García Rodríguez de Piedras Blancas (Castrillón), un centro con 50 años de antigüedad que, según ha señalado, continúa sin recibir las reparaciones necesarias.

La parlamentaria 'popular' ha realizado estas declaraciones ante el propio centro, donde ha recordado que "a pesar de las reiteradas demandas de la comunidad educativa, en el proyecto de Presupuestos 2026, el Gobierno de Barbón no ha destinado ni un solo euro para atender las urgentes necesidades de este colegio público".

García ha subrayado que el pasado 12 de noviembre visitó el centro para denunciar "la grave situación" que atraviesa. Ha recordado que tanto familias como dirección llevan años reclamando un cambio de ventanas porque "unas no cierran, otras no abren, y son los niños y los docentes quienes pagan las consecuencias: en algunas aulas hace frío y en otras la ventilación no es suficiente".

La diptuada ha apuntado que los desperfectos no se limitan a las ventanas, mencionando daños en el suelo del gimnasio "que ponen en riesgo a los alumnos", goteras en la planta baja y una fachada "en estado lamentable".

La portavoz 'popular' de Educación ha criticado también la respuesta de la consejera en la última Comisión de Educación en la Junta General, celebrada el 13 de noviembre. Según ha explicado, Eva Ledo se limitó a afirmar que había trasladado las fotografías de los desperfectos a la Dirección General de Infraestructuras y que esta estaba valorando posibles soluciones. "Ahora nos presentan los presupuestos para el año que viene y nos encontramos con cero euros para este colegio. Las familias están cansadas de promesas incumplidas, quieren actuaciones concretas y urgentes", ha lamentado.

García ha enmarcado esta situación en lo que considera un ejemplo de "sectarismo político". Ha señalado que, a su juicio, el Gobierno bipartito de PSOE e IU "castiga a los vecinos de Castrillón porque el Ayuntamiento está gobernado por el Partido Popular, dejándolos sin partida presupuestaria para el Colegio Campiello".

La parlamentaria del PP ha recalcado que cuando IU estaba al frente del Consistorio, "no ejerció presión sobre la Consejería de Educación, ni realizó el mantenimiento necesario en este colegio". En este sentido, ha vuelto a criticar que el Ejecutivo autonómico no atienda las necesidades del centro, "que cada año ve aumentar su matrícula", y ha cuestionado si la falta de apoyo podría contribuir a su cierre.