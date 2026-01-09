El PP alerta de temperaturas frías "inaceptables" en el colegio de Cerredo y en la escuela 0-3 Los Minerucos

Archivo - La diputada del PP de Asturias Gloria García - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Gloria García ha criticado este viernes la situación de "frío extremo" que se vive en el colegio público de Cerredo y en la escuela 0-3 Los Minerucos, en Degaña, donde se habrían llegado a registrar temperaturas mínimas de hasta ocho grados en las aulas.

García ha calificado los hechos de "muy graves" y ha advertido de que "no estamos ante una incidencia puntual, sino ante un problema reiterado que se arrastra desde hace meses y que nadie ha solucionado de forma definitiva".

A su juicio, es "absolutamente inaceptable" que en pleno invierno haya niños dando clase en estas condiciones. La diputada 'popular' ha recordado que la normativa estatal establece temperaturas mínimas claras para los espacios educativos, y ha subrayado que "cuando se incumple la ley y se pone en riesgo la salud de los menores, no valen excusas ni compromisos de última hora".

En este sentido, ha criticado que la Consejería de Educación haya reaccionado "solo cuando el problema ya ha estallado y las familias se han visto obligadas a recoger a sus hijos en mitad de la jornada lectiva".

"Que un colegio tenga que cerrar de facto porque no se puede garantizar una temperatura mínima es un fracaso de la administración", ha señalado Gloria García, quien ha exigido explicaciones tanto al Ayuntamiento de Degaña como al Gobierno del Principado.

"La educación no puede depender de promesas improvisadas de encender la calefacción de un día para otro; necesita planificación, mantenimiento y responsabilidad", ha añadido.

La portavoz de Educación del PP ha reclamado además una solución estructural que evite que situaciones como esta vuelvan a repetirse: "Los problemas técnicos pueden surgir, pero lo que no es admisible es que se repitan una y otra vez sin que nadie asuma responsabilidades ni adopte medidas duraderas".

Por último, Gloria García anunció que el Partido Popular llevará este asunto a la Junta General del Principado para exigir al Gobierno autonómico "un control real de las condiciones en las que estudian nuestros niños, especialmente en el medio rural, donde no puede haber ciudadanos ni alumnos de segunda".