El PP asegura a Vox que si gobiernan en Asturias derogarán el plan de coeducación

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General, Gloria García, ha asegurado este miércoles a Vox que si gobiernan en Asturias derogarán el plan de coeducación del Principado.

De este modo respondía a una advertencia del diputado de Vox Javier Jové que, durante la defensa de una proposición no de ley para derogar el decreto por el que se regula la Coeducación en el Sistema Educativo Asturiano y el Plan de Coeducación del Principado de Asturias, en la que apuntaba al PP que "si quieren gobernar en Asturias tendrán que derogar esta basura".

"Si gobernamos, este plan derogamos", respondió Gloria García, afirmando que el decreto "tiene un pase" pero el plan "bebe de fuentes del feminismo más radical".

El PP solicitó la votación por puntos para abstenerse en el primero, sobre la derogación del decreto y el plan, y apoyar el segundo, relativo a "garantizar que los centros educativos sean espacios neutros ideológicamente y seguros para los alumnos y los profesores".

La iniciativa de Vox ha decaído con los votos en contra de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y los diputados del Grupo Mixto Covadonga Tomé y Adrián Pumares (Foro).

Todos ellos han coincidido en criticar la exposición de motivos y la intervención de Javier Jové. Pumares ha llegado a calificar ambas de "delirio", recriminado una argumentación "insultante" para profesionales y centros educativos asturianos.

"Inadmisible", dijo Covadonga Tomé, que desde Vox hablen de "adoctrinamiento en las aulas", lamentando que no hubieran existido charlas ni planes de coeducación cuando el diputado Javier Jové era alumno.

Por su parte, Xabel Vegas (IU) ha criticado el "tono impropio" de Jové para la institución, cargado de "barbaridades". "Coeducar es educar en igualdad de derechos y deberes, en libertad y contra la violencia", ha explicado. "Ustedes son los verdaderos lobos", ha añadido en referencia a Vox.

La socialista Mónica Ronderos, por su parte, ha calificado la parte expositiva de la proposición como "un auténtico disparate", indicando que los principios de la coeducación recogidos en el decreto que pretendían derogar son, entre otros, "fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, prevenir conflictos y su resolución pacífica, ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y a reaccionar frente a ella, prevenir la violencia de género, fomentar un uso no sexista de lenguaje, comunicar una imagen igualitaria y no estereotipada de mujeres y hombres, y visibilizar las aportaciones que las mujeres han hecho a lo largo de la historia y en todos los ámbitos".

"Los centros educativos asturianos son centros seguros, son espacios para la convivencia, centros educativos en los que se forman las ciudadanas y los ciudadanos del mañana, en los que se trabaja con los valores propios de una democracia, como son el espíritu crítico, la tolerancia, la libertad, la igualdad o la solidaridad", afirma la diputada socialista.

Asimismo, ha reprochado que desde Vox sean capaces de "retorcer la realidad" para "tratar de generar alarma social". "A ustedes no les gusta la igualdad, ya no la igualdad entre hombres y mujeres, a ustedes no les gusta la igualdad en general entre las personas", ha apuntado.