El PP asturiano arropa a Feijóo en Madrid reclamando un Gobierno aliado para los problemas del Principado

Delegación asturiana del PP en el acto político de Feijóo, con el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en el centro. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha acompañado este sábado a Alberto Núñez Feijóo en Madrid, en el primer acto de precampaña, junto a una amplia delegación asturiana que se ha desplazado hasta la capital para participar en el encuentro. Queipo ha destacado que Feijóo tiene "el discurso apropiado en el momento necesario", con una propuesta de reconstrucción para España que, a su juicio, debe servir también para dar respuesta a los problemas históricos de Asturias.

"Asturias es una tierra con la que el Gobierno de España tiene una deuda inmensa", ha subrayado el dirigente 'popular', quien ha recordado que el PSOE ha gobernado de forma simultánea en Asturias y en España durante años sin resolver, según ha señalado en unas declaraciones remitidas a los medios, los compromisos pendientes con la comunidad.

En este sentido, Queipo ha afirmado que los socialistas "han tenido la oportunidad y han tenido los medios, y no lo han hecho", por lo que ha reclamado un cambio de rumbo que permita atender las necesidades de la región y afrontar los déficits acumulados.

El presidente del PP asturiano ha incidido en que Alberto Núñez Feijóo es consciente de la responsabilidad que supondría llegar al Gobierno de España. "Tiene la responsabilidad de saldar la deuda histórica con Asturias, de atender a Asturias y de ser aliado de Asturias en sus necesidades", ha dicho.

Para Queipo, esta cuestión será determinante en la próxima cita electoral, ya que está en juego que Asturias cuente con un Ejecutivo central dispuesto a dar respuesta a sus reivindicaciones históricas. "Que Asturias tenga o no esa solución a sus problemas históricos, y que haya un Gobierno de España que sea aliado de Asturias para solucionar esa deuda histórica, es algo que se decidirá en las urnas", ha señalado.

Finalmente, el dirigente asturiano ha reiterado su respaldo al proyecto de Feijóo y ha defendido la necesidad de que Asturias ocupe un lugar prioritario en la agenda del Gobierno central, con una interlocución que permita abordar sus necesidades y avanzar en la resolución de los compromisos pendientes con la comunidad.