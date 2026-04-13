PP de Asturias denuncia la "mentira fiscal" del Gobierno en la Renta 2025

El diputado del PP de Asturias, Andrés Ruiz, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) - El diputado del PP en la Junta General Andrés Ruiz ha criticado este lunes la "mentira fiscal" que supone el sistema de deducciones puesto en marcha por el gobierno asturiano de cara a la campaña de la Renta de 2025.

En una rueda de prensa, el diputado ha explicado que la actual campaña de la Renta es la demostración de que el Gobierno del PSOE en Asturias está en un "fin de ciclo" y "pretende sobrevivir consumiendo sin descanso los recursos de los asturianos".

Así, ha asegurado que los asturianos se encuentran entre los españoles que más impuestos pagan por la negativa del Principado a deflactar el tramo autonómico del IRPF y la "cerrazón" de no aplicar una bajada "real y efectiva" de impuestos para el conjunto de los contribuyentes.

En cuanto a las deducciones presentadas por el Ejecutivo de Adrián Barbón, Ruiz ha defendido que "cuatro de cada cinco" asturianos están "expulsados" de la "vía fiscal asturiana", ya que de 600.000 contribuyentes, solo pueden optar a estas deducciones 125.000. "Con una bajada generalizada de impuestos, todos se beneficiarían", ha planteado.

El parlamentario 'popular' ha explicado además que los datos de recaudación del IRPF han pasado de los 1.000 millones del año 2019, cuando comenzó el Gobierno de Adrián Barbón, a los 1.690 millones de euros que se esperan recaudar en este año 2026. "Es decir, desde que gobierna Barbón la recaudación por el tramo autonómico del IRPF ha crecido en 690 millones de euros, un 69 por ciento más para poder seguir pagando la factura de este Gobierno sobredimensionado e inoperante", ha criticado.

El PP, ha defendido, abogga por bajar los tipos impositivos en los tres primeros tramos del IRPF, así como aplicar el efecto de la inflación.