El PP de Avilés critica la gestión de los fondos europeos y el canal antifraude municipal

Archivo - La diputada del Partido Popular Esther Llamazares en una rueda de prensa este lunes. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Avilés ha criticado este martes la "falta de transparencia" del gobierno local en la gestión de los fondos europeos y la ausencia de un sistema de control antifraude que consideran ajustado a la normativa vigente.

La portavoz del PP, Esther Llamazares, ha asegurado que esta situación "no es un hecho puntual, sino una forma de actuar" y ha señalado que el Ayuntamiento "incumple de manera sistemática su obligación de contar con un canal de denuncias efectivo", según viene advirtiendo desde marzo de 2024.

El grupo municipal critica la existencia del denominado "Buzón PRTR", al que acusa de no cumplir con la Ley 2/2023 de protección de informantes. En este sentido, Llamazares ha afirmado que "el sistema exige en la práctica la identificación completa del denunciante, eliminando cualquier garantía real de anonimato".

El PP sostiene además que el canal está "restringido exclusivamente a los fondos del Plan de Recuperación", cuando la normativa exigiría un sistema aplicable al conjunto de la organización, y que establece "barreras de acceso" que pueden desincentivar la presentación de denuncias.

"El Ayuntamiento ha construido un sistema que no sirve para denunciar, sino para impedir que se denuncie", ha señalado la portavoz, que considera que la situación podría constituir una infracción "muy grave" y critica especialmente la gestión de los fondos europeos, al tratarse de recursos sujetos a "máximas exigencias de control y trazabilidad".

Ante este escenario, el PP ha anunciado que llevará de nuevo al próximo pleno la petición de acceso a los expedientes vinculados a los fondos europeos y al Plan Antifraude, así como la implantación de un canal de denuncias que cumpla la normativa.