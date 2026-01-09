El PP califica de "ataque" el modelo de financiación pactado por Sánchez y Junqueras y exige a Barbón que "alce la voz"

Archivo - El diputado del PP de Asturias Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Andrés Ruiz se ha mostrado este viernes muy crítico con el proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica que impulsa el Gobierno tras la reunión de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Supone un ataque al conjunto de las autonomías del régimen común y entre ellas Asturias". "Desde el Partido Popular de Asturias seguimos reclamando lo mismo que hemos firmado en la mesa de financiación", ha asegurado.

Ruiz ha criticado que el nuevo modelo nazca "de la bilateralidad" y ha defendido que la renovación de este sistema "debe venir con acuerdo previo entre todas las comunidades autónomas que Sánchez es ahora mismo incapaz de conseguir y que los independentistas nunca aceptarían".

Además, ha criticado que "los principios defendidos en el acuerdo de la mesa de financiación del Principado de Asturias y firmados por el gobierno del Principado de Asturias en el acuerdo del Foro de Santiago no se cumplen en ningún caso".

"Sánchez y Montero no atienden a las necesidades de la mayoría de las autonomías ni a las necesidades reales de los españoles, ni de los asturianos", ha insistido el diputado del PP.

Finalmente, Ruiz ha reclamado al Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón que "alce la voz" y diga no a un acuerdo "que sólo es beneficioso para los independentistas y para la continuidad de Sánchez en la Moncloa".