El PP califica de "vergonzoso" que Educación achaque la bajada de notas en las oposiciones a faltas de ortografía

Archivo - La diputada del PP Gloria García. - PP - Archivo

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP de Asturias Gloria García ha calificado de "vergonzoso" que la Consejería de Educación achaque la bajada de notas y los malos resultados del último proceso de concurso-oposición al Cuerpo de Maestros a las faltas de ortografía. A su juicio, el Ejecutivo autonómico intenta "tapar su incompetencia" sembrando dudas sobre la preparación de los opositores, quienes en su gran mayoría son interinos que ejercen la docencia en la actualidad.

García ha cuestionado las declaraciones de la consejera Eva Ledo sobre la supuesta falta de preparación de estos profesionales y ha criticado la contradicción que supone presumir de la calidad educativa en el Principado de Asturias mientras se arremete contra el personal interino. En este sentido, ha subrayado que los fallos ortográficos son únicamente "casos puntuales".

La parlamentaria 'popular' ha denunciado que la preparación, organización y desarrollo de estas oposiciones ha resultado "desastroso" y ha adolecido de una "falta de transparencia absoluta", provocando una situación de "indefensión" entre los aspirantes.

García ha rebatido el argumento de la Administración de que "no existían instrucciones concretas". Según ha detallado, "el martes se entregaron las programaciones y a algún opositor incluso se le enseñó el aula para que viese los recursos que podía utilizar en la defensa, y al llegar ayer miércoles no les dejaron utilizar ni siquiera la pizarra, e incluso se les prohibió llevar un reloj". "Y cómo pueden salir diciendo que no es cierto les recomiendo que se informen, fue un tribunal de Pedagogía Terapéutica", ha añadido.

La parlamentaria del PP ha mostrado la "absoluta indignación" de su grupo ante un comportamiento que ha tildado de "rastrero". Finalmente, ha animado a los opositores a "no decaer" tras el "gran sacrificio" realizado y ha lamentado que la educación en Asturias "no importe" al Gobierno autonómico.