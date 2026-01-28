El PP considera un "escarnio" que el Principado suprima una unidad de Infantil en el colegio Vega de Guceo (Mieres)

Gloria García - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Gloria García ha calificado este miércoles de "escarnio a la calidad educativa y a los derechos en educación de calidad" el anuncio por parte del Gobierno del Principado de la supresión de una unidad de Infantil en el colegio público de Vega de Guceo, en Turón, en el munipio asturiano de Mieres.

Gloría García señaló que en la actualidad el centro cuenta con 130 alumnos, y en concreto, en Educación Infantil hay una decena de niños en cinco años, nueve alumnos en cuatro años y otros cinco alumnos en tres años. "Pretenden suprimir una unidad y unificar 3-4 años o 4-5 años", indicó.

La parlamentaria 'popular' afirmó que esta situación "no es lo que se firmó en el acuerdo Asturias Educa, "donde se habla de estabilización de plazas y de que los centros estén preparados para aumento de matrículas, para nueva escolarización. En este colegio de Turón se está produciendo un aumento de matrícula constante, curso tras curso".

"Hay una previsión de crecimiento de matrícula y también hay una previsión de crecimiento de población en un valle como el de Turón, que ha pagado las consecuencias del declive económico y demográfico", expresó.

Gloría García destacó también que en Vega de Guceo "hay alumnos de necesidades educativas especiales, de necesidades de apoyo, incluso en Infantil, y con esta supresión la atención a estos alumnos va a disminuir, la calidad de la enseñanza va a disminuir y la plantilla de profesorado va a disminuir".

La diputada del PP subrayó que las autoridades de la Consejería de Educación "no pueden ir a Vega de Guceo a hacerse una foto, no pueden inaugurar, pero están abriendo escuelas de 0 a 3 años con dos, con tres o con cuatro alumnos, y a la vez suprimen unidades en centros como el Vega de Guceo".