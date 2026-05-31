El PP critica el "abandono" del Principado a los clubes de élite asturianos y ve las ayudas "rácanas y obsoletas"

El diputado del PP Pedro de Rueda con jugadoras del Lobas Global Atac de Oviedo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 31 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General, Pedro de Rueda, ha criticado este domingo el "abandono" del Principado a los clubes de élite asturianos y ve las ayudas al deporte autonómicas "rácanas, obsoletas e ineficaces".

En una nota de prensa, De Rueda se ha hecho eco así de la situación del club de balonmano femenino Lobas Global Atac tras su ascenso a máxima categoría nacional. Este éxito, ha asegurado, "se ha logrado a pesar del Principado, nunca gracias a él".

"En Asturias ya es difícil ascender, pero que no se le ocurra a nadie pretender mantenerse. Cuando un club asciende en nuestra región, descubre que las reglas del Gobierno de Barbón están hechas para hundirlo", ha criticado el diputado. A su juicio, "esto retrata a un Ejecutivo que celebra los éxitos en la foto y desaparece cuando hay que financiar el proyecto".

DOS DEFECTOS DEL MODELO

Para el diputado del PP, la actual normativa de ayudas a clubes de élite adolece de dos "defectos", siendo el primero "un techo de 59.500 euros por club", que supone una "limosna" para quienes compiten por toda España. A ello se suma que el modelo actual no contempla adecuadamente los gastos en que incurre un club cuando asciende de categoría.

"Es precisamente ahí donde se produce el mayor salto económico, y sin embargo las ayudas no están dimensionadas para cubrir ese aumento real de costes", ha lamentado.

Por otro lado, De Rueda ha asegurado que la convocatoria en muchos casos "no cubre las nóminas del primer equipo". "El Gobierno de Barbón te ayuda a pagar el autobús, o a las jugadoras que lo llenan, pero no a ambos. Es un modelo de ayudas al deporte de hace veinte años lleno de incompatibilidades entre ayudas e incoherencias en su planteamiento".

El PP llevará iniciativas a la Junta General para reclamar al ejecutivo autonómico que eleve el techo por proyecto para los clubes que compiten en la máxima categoría nacional, agilice el cobro de las ayudas, para evitar que los clubs de otras autonomías perciban la ayuda de una temporada mientras en Asturias esperan las de la anterior y primar el ascenso en el baremo de la convocatoria.