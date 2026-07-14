El PP critica las "ambigüedades" de la futura ley asturiana de emergencias y avisa: no regula el mando único

El diputado del PP en la JGPA, Manuel Cifuentes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Manuel Cifuentes ha criticado este martes las "ambigüedades" de la futura ley asturiana de protección civil y emergencias, y ha asegurado que no regula el mando único del SEPA como anunció el Gobierno cuando presentó la norma.

En una rueda de prensa, Cifuentes ha explicado que esta ley iniciará los trámites parlamentarios para su aprobación a la vuelta del verano, y un primer análisis del texto ha permitido al PP evidenciar que lo que anunció el Gobierno no se corresponde "en absoluto" con la realidad del texto.

El parlamentario 'popular' se ha centrado en la polémica sobre el mando único del SEPA en emergencias, asegurando que el Principado "mintió" cuando anunció la norma al asegurar que ésta blinda el mando único. "Basta leer el proyecto de ley para ver que la expresión mando único solo aparece una vez en todo el proyecto, y no hace referencia ni al servicio de emergencias ni a las emergencias ordinarias", ha asegurado.

A ello se suma que la ley está "llena de indefiniciones" que afectan a otros aspectos. A su juicio, la norma deja "demasiadas cuestiones pendientes de desarrollos legislativos posteriores" en aspectos "muy importantes" que en opinión de Cifuentes "deberían quedar blindados" en la ley.