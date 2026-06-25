El PP critica el "bloqueo" de la izquierda en Asturias para estudiar el tren cremallera en Picos de Europa

Los diputados del PP de Asturias Pedro de Rueda y Jose Felgueres con el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias, Pedro de Rueda, ha presentado este jueves en Cangas de Onís la posición de su grupo tras el rechazo en comisión de una Proposición No de Ley (PNL) que planteaba iniciar estudios para la posible implantación de un tren cremallera en el entorno del Parque Nacional de Picos de Europa.

Según ha señalado el parlamentario 'popular' en nota de prensa, el objetivo de la iniciativa era "permitir la realización de estudios previos, siempre con autorización y con pleno respeto al medio ambiente, para valorar una infraestructura que pudiera mejorar la gestión de accesos y reducir el impacto del tráfico en la zona".

El diputado ha estado acompañado por el también parlamentario José Felgueres y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González. De Rueda ha defendido que el tren cremallera "es en toda Europa una de las soluciones más ecológicas", al considerar que permite "regular el acceso, saber quién sube y quién baja" y reducir la presión del tráfico rodado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Montserrat, que ha citado como referencia de este tipo de infraestructura, y ha sostenido que este modelo contribuiría a "mejorar la sostenibilidad y la imagen del entorno, además de reducir emisiones".

CRÍTICAS AL RECHAZO DE LA INICIATIVA

El diputado del PP ha criticado el voto en contra de la iniciativa por parte de la izquierda parlamentaria, al considerar que responde a "argumentos que no se sostienen" y a una actitud que ha calificado de "bloqueo político".

Asimismo, ha defendido que el proyecto podría encajar dentro de las excepciones previstas en la normativa de parques nacionales, siempre que se justificase adecuadamente desde el punto de vista jurídico y ambiental.

De Rueda también ha aludido al debate en torno al planeamiento territorial, señalando que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional (PRUG) "prohíbe expresamente los trenes de cremallera", algo que ha considerado "difícil de entender" en el contexto de la búsqueda de soluciones de movilidad sostenible.

En relación con las críticas sobre un posible aumento del turismo, el diputado popular ha rechazado ese argumento, defendiendo que este tipo de infraestructura "serviría precisamente para ordenar los flujos de visitantes y reducir el impacto en las zonas más sensibles".

Finalmente, ha cuestionado la coherencia de determinadas posiciones políticas en materia ambiental, al considerar que el tren cremallera sería una alternativa más sostenible que otros sistemas de transporte actualmente en uso en el acceso al parque.