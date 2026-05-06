El PP critica el "caos" en la Oficina Judicial de Oviedo y culpa al Principado de falta de planificación

El diputado regional del Partido Popular y portavoz de Justicia, Manuel Cifuentes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General y portavoz de Justicia, Manuel Cifuentes, ha criticado este miércoles la situación de la Oficina Judicial de Oviedo tras su puesta en funcionamiento y ha atribuido al Gobierno del Principado una "mala gestión" y "falta de planificación" en la implantación del nuevo modelo.

En declaraciones ante el Palacio de Justicia, Cifuentes ha señalado que la entrada en funcionamiento de la oficina la pasada semana evidenció "la crónica de un desastre anunciado", al considerar que su grupo llevaba "prácticamente un año" advirtiendo de posibles problemas en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025.

"CAOS" EN LA OFICINA JUDICIAL DE OVIEDO

Según el parlamentario popular, la puesta en marcha se produjo con "imágenes de caos", con "cajas repartidas por el suelo, funcionarios sin mesa, sin ordenadores" y dificultades para acceder a los expedientes. "La realidad, por desgracia, nos ha dado la razón", ha afirmado.

Cifuentes ha asegurado que el Ejecutivo autonómico conocía "desde hace más de un año" los plazos y necesidades del proceso, pero "empezó tarde con la planificación del personal" y no adecuó las sedes judiciales de la capital asturiana para la creación de la nueva estructura.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno haya defendido la normalidad en el proceso. "Donde los funcionarios sufren el caos, el Gobierno ve normalidad", ha señalado, en referencia a las declaraciones del consejero de Hacienda y Justicia.

MÁS MEDIOS PARA LA JUSTICIA ASTURIANA

El portavoz de Justicia del PP ha anunciado que su grupo llevará este viernes a la Comisión de Hacienda y Justicia una proposición centrada en los juzgados de violencia sobre la mujer, afectados por un proceso de comarcalización que, según ha advertido, incrementa la carga de trabajo.

En esa iniciativa, el PP reclamará al Principado más medios humanos y materiales para estos órganos y que el Gobierno realice un seguimiento de la implantación del nuevo sistema, con el objetivo de garantizar una atención especializada a las víctimas.

Pese a que Cifuentes ha señalado que espera una respuesta negativa del Ejecutivo, al que acusa de "arrastrar los pies" en materia de justicia, ha afirmado que su grupo continuará con una "oposición responsable", denunciando carencias y planteando medidas en ámbitos como los recursos humanos, materiales, la digitalización y la mejora de los espacios judiciales.