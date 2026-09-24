El PP critica las demoras en atención primaria en Lugo de Llanera mientras Barbón promete consultas en tres días

El diputado nacional y portavoz del PP de Llanera, Silverio Argüelles, y la parlamentaria regional Sandra Camino en Llanera - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado este jueves la situación que atraviesan los consultorios de Llanera, especialmente el de Lugo, ante la falta de médicos y las dificultades que están encontrando los vecinos para acceder a una consulta. El diputado nacional y portavoz del PP de Llanera, Silverio Argüelles, ha criticado la gestión del Gobierno de Asturias y ha puesto el foco en la "contradicción" entre los compromisos anunciados por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y la realidad que viven los usuarios de la sanidad pública.

En una nota de prensa, Argüelles ha explicado que, mientras el presidente asturiano se comprometía esta semana a que los ciudadanos pudieran obtener una cita médica en un plazo de tres días, "en el consultorio de Lugo de Llanera se están dando actualmente citas con hasta tres semanas de espera, llegando en estos momentos hasta el 14 de octubre".

A su juicio, esta situación evidencia que el Gobierno del Principado "no es capaz de gestionar los recursos de los que dispone ni de dar un servicio digno que merecen los asturianos". El también portavoz del PP de Llanera ha puesto además en valor la dimensión del servicio que presta el centro de salud, que atiende a cerca de 5.000 personas y registra más de 30.000 consultas al año. "Pese a ello, la falta de profesionales provoca una situación de inestabilidad permanente porque aquí tendría que haber dos médicos y un pediatra", ha señalado Argüelles, quien ha explicado que la cobertura asistencial cambia constantemente: "Ayer había uno, mañana habrá dos y pasado mañana no habrá ninguno".

Argüelles ha advertido además de que esta situación se reproduce en otros puntos del concejo, como Posada, Villabona -que también atiende a los vecinos de Ferroñes- y Arlós, donde, según ha denunciado, se están desplazando profesionales de unos centros a otros para intentar cubrir las necesidades más urgentes.

Por su parte, la diputada regional del PP, Sandra Camino, ha incidido en la falta de planificación y organización de la Consejería de Salud y del Sespa. Camino ha contrapuesto también el compromiso del Gobierno de ofrecer consultas en tres días con la realidad que viven actualmente los vecinos de Llanera, con citas que llegan a demorarse hasta tres semanas.

La parlamentaria ha reclamado que tanto la Consejería como el Sespa "se organicen" y planteen una solución para los consultorios asturianos y, en este caso particular, para los del concejo de Llanera, al considerar que los vecinos del municipio también están sufriendo las consecuencias de las dificultades existentes en la atención sanitaria.

El PP ha pedido al Gobierno del Principado que "deje de realizar anuncios y garantice de forma efectiva los profesionales necesarios para que los vecinos de Llanera puedan recibir una atención sanitaria estable, con médicos suficientes y sin esperas incompatibles con los compromisos anunciados por el propio Ejecutivo autonómico".