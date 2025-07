El PP critica el "estado crítico" de las cercanías en Asturias y la baja ejecución del 38% del presupuesto ferroviario

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Asturias Pedro de Rueda ha denunciado este miércoles, en una rueda de prensa, el "estado crítico" del servicio de cercanías en la región, que según los datos oficiales facilitados sufrió 95 incidencias graves durante el pasado mes de junio, lo que supone una media de más de tres por día.

Durante su intervención, De Rueda afirmó que solo dos días del mes --el 7 y el 15 de junio-- no se registró ninguna incidencia, remarcando que los datos no incluyen simples retrasos menores, sino cancelaciones de trenes, retrasos superiores a 20 minutos y averías en marcha.

"Esto no es nuevo. Hace un año alertamos de la 'tormenta perfecta' que se cernía sobre las cercanías: no había maquinistas, no había repuestos y tampoco mecánicos", recordó el diputado.

Según explicó, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado en varias ocasiones cifras concretas sobre el número de maquinistas en Asturias, sin obtener respuesta clara por parte de Renfe o el Ministerio de Transportes. "La respuesta siempre es la misma: ninguna cifra concreta. En lugar de aportar soluciones, se limitan a defender a responsables como el inefable señor Puente", afirmó.

De Rueda desglosó el alcance de las incidencias en distintas líneas, destacando el colapso en la línea C8, que transcurre por concejos como Mieres y Aller. "En esta línea, solo hubo dos días sin incidencias en todo el mes. Y para rematar junio, el día 30, de las nueve líneas operativas solo en dos no se reportaron problemas", detalló.

El diputado también se refirió al abandono de las líneas antiguas de FEVE, especialmente en el occidente asturiano, que aseguró "circulan prácticamente vacías" y con velocidades "que en algunos tramos no superan los 10 km/h".

De Rueda lamentó que el tren, tradicionalmente símbolo de puntualidad y sostenibilidad, se haya convertido en su opuesto en Asturias. "No es solo una cuestión de infraestructuras obsoletas. Es una cadena de errores: sin personal, sin mantenimiento y sin planificación", resumió.

Asimismo, criticó la falta de transparencia y planificación por parte del Gobierno central y Adif: "Llevamos años sin inversiones estructurales y sin respuestas concretas. Hoy vemos el resultado: un sistema que ya no garantiza ni lo mínimo".

Además, De Rueda alertó de que el Ministerio de Transportes ha dejado sin ejecutar más de 160 millones de euros del presupuesto previsto para infraestructuras ferroviarias en Asturias, advirtiendo que esta falta de ejecución es una de las causas del deterioro del servicio. Recalcó que esto supone una media anual muy por debajo de la inversión necesaria para mantener y modernizar la red ferroviaria regional

Según el parlamentario del PP, Asturias es la comunidad autónoma con el nivel más bajo de ejecución presupuestaria en España, con solo un 38% del presupuesto ejecutado, muy por debajo de la media nacional.

Para concluir, reclamó una actuación urgente que contemple la incorporación inmediata de personal técnico y maquinistas, la mejora del mantenimiento del material rodante y una inversión seria en la red ferroviaria asturiana, incluida la integración efectiva de las líneas de FEVE en la red de cercanías.