El PP critica el estado que sufre la estación invernal de Fuentes de Invierno por la "dejadez del Gobierno"

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular y portavoz de Deportes, Pedro de Rueda, denunció este miércoles en Felechosa (Aller) que el Gobierno de Asturias aún no haya instalado cañones de nieve artificial en Fuentes de Invierno, para alargar la temporada de esquí en la estación asturiana y criticó el estado de la estación por la "dejadez" del Gobierno.

"El PP lleva mucho tiempo reclamando que se instalen cañones de nieve artificial en Fuentes de Invierno, ya que la temporada en esta estación es muy corta. Volveremos a solicitar a través de una iniciativa parlamentaria que el Gobierno de Asturias tome medidas en este sentido", señaló el diputado regional.

Pedro de Rueda, junto a los concejales del Partido Popular en Aller Nieves Díaz y Héctor Teijeiro y empresarios locales, criticó la dejadez del Principado por la falta de inversiones y la problemática de los accesos a la estación.

"Fuentes de Invierno vive una dejadez absoluta. La climatología hace que la temporada de esquí sea corta, pero si a esto le sumamos que cuando nieva de manera abundante, no tenemos la carretera en condiciones, no se han hecho las viseras que se prometieron tras el último y desgraciado accidente y no se despeja la carretera a una velocidad adecuada, el resultado es que una temporada corta se convierte en cortísima. Se están desaprovechando las oportunidades que esta estación ofrece para crear actividad económica y empleo", señaló el parlamentario.