El PP critica la "imagen bochornosa e insalubre" de las colas para reservar espacio en la Comida en la Calle

OVIEDO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en Avilés, Esther Llamazares ha criticado este viernes la "bochornosa e insalubre" imagen de las colas para poder reservar un espacio en la Comida en la Calle. "Colchonetas, colchones, sillas, hamacas, mantas y hasta orines llenaban anoche el

escenario que pisaron los vecinos y empresarios hosteleros que acudieron a la antigua lonja del pescado para poder reservar", ha indicado Llamazares.

La portavoz del grupo municipal popular del Ayuntamiento avilesino recuerda que ya hace un año llevó al Pleno esta

situación con la intención de que el Ayuntamiento estableciera un sistema "digno" para acceder a un espacio en uno de los días más tradicionales de la ciudad y evitar "la imagen bochornosa e insalubre" que vivimos cada año.

"Digno del siglo y de la ciudad en el que vivimos y digno para las personas que van a disfrutar y para las que quieren trabajar y tener un espacio frente a sus negocios", expone Llamazares que insiste en que "es bochornoso que los hosteleros tengan que hacer cola durante la noche para este cometido".

Así insiste el PP en que es lamentable que vecinos y trabajadores tengan que pasar horas a la intemperie para tener un sitio que nadie les garantiza que vaya a ser. "El Gobierno socialista de esta ciudad no sólo no ha hecho caso a nuestra petición, sino que ignora las demandas de los vecinos y los hosteleros que, tal parece, no merecen el mismo trato que aquellos que acuden a los conciertos organizados por Festejos donde, ahí sí, existen plataformas de venta online", recalcó la edil.