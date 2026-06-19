El PP critica la política "temeraria" del Principado en materia de vivienda y avisa de que agravará el problema

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons - EUROPA PRESS

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General José Agustín Cuervas-Mons ha criticado este viernes la política "temeraria" del Gobierno asturiano en materia de vivienda y ha avisado de que las medidas anunciadas agravarán el problema.

En una rueda de prensa, el diputado 'popular' ha anunciado que su grupo parlamentario llevará a la próxima comisión de Ordenación del Territorio, el martes 30 de junio, una serie de preguntas sobre la nueva ley de vivienda del Principado, para que el consejero Ovidio Zapico (IU) aclare el proyecto por el que prevén "comprar a la fuerza viviendas privadas" mediante la inclusión del derecho al tanteo y retracto de la Administración.

Pedirán también explicaciones sobre las partidas que tanto en 2024 como en 2025 y 2026 se han incluido en los presupuestos autonómicos para la adquisición de vivienda protegida mediante el derecho de tanteo y retracto. En 2024 y 2025 figura una partida de 400.000 euros en este concepto, y en 2025 se añade otra de un millón para vivienda libre. Para este 2026 se prevén 200.000 euros para adquisición de viviendas de VPO por tanteo y retracto, y 500.000 euros para adquirir vivienda libre. "Creemos que no se gastó", ha dicho, aunque el PP desconoce si se han ejecutado estos fondos o no porque solicitaron la información y no se la han proporcionado.

Estos datos demuestran, a su juicio, "la absoluta falacia que es el Gobierno de Barbón, todo propaganda, ya que se anuncia que va a imponer por ley la adquisición de vivienda privada por parte de la Administración, pero han tenido partidas, aunque sean más bien escasas, para adquirir vivienda y no han comprado ni una".

El diputado del PP ha resaltado que la política de vivienda en Asturias en estas legislaturas "ha sido inexistente" y, ahora que se acercan las elecciones "se apresurarán a entregar todas las viviendas que puedan para justificar que han hecho algo".

A juicio de Cuervas-Mons, las medidas anunciadas van "sistemáticamente dirigidas a recortar los derechos y la seguridad jurídica de los propietarios", con el ánimo de "intervenir todo y crear registros de viviendas vacías, de sancionar y perseguir, de crear zonas tensionadas". "Van en la dirección contraria de la solución del problema", ha asegurado.