El PP critica los retrasos en la inauguración del cuartel de la Guardia Civil de Mieres

Representantes del PP en el cuartel - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha considerado "inaceptable" que se haya anulado a nueva anulación de la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres, anunciada para el mes de julio, pospuesta después para el próximo miércoles y retrasada de nuevo ahora hasta el 14 de septiembre, según han señalado los 'populares'..

El partido cuestiona que se fuera a celebrar un acto cuando "la directora general y el DAO siguen investigados por los mismos hechos y el ministro más reprobado de la democracia, Fernando Grande Marlaska, no ha hecho nada para dignificar el buen nombre de la Guardia Civil".

El senador autonómico y presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez 'Lito', recuerda que la inauguración inicialmente prevista para el mes de julio fue suspendida por la situación judicial de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Una situación que, según señala, no se ha resuelto, por lo que considera que "siguen vigentes las razones que llevaron entonces a aplazar el acto".

"¿Qué ha cambiado ahora? Nada. Pretenden pasar página simplemente cambiando la fecha de la inauguración; en julio suspendieron la inauguración y ahora otra vez, es una falta de respeto hacia un cuerpo como la Guardia Civil y hacia los vecinos e instituciones de Mieres", ha criticado.

El senador 'popular' reclamó "alguna explicación más convincente que la dada dos días antes de la fecha prevista, intentando justificarla por motivos de agenda".

Según el senador del PP, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, deberían pedir perdón a los mierenses, a los asturianos y a la Guardia Civil, y "dejar de encubrir a un Gobierno desbordado por la corrupción y los hechos que están sucediendo en Ceuta".

'Lito' ha anunciado que el PP "no va a prestarse a ese teatro, y por dignidad y por respeto a la Guardia Civil no acudiremos tampoco el día previsto, salvo que se produzcan las dimisiones y cambios que entendemos tienen que haber para dignificar la institución". "La situación judicial de la cúpula de la Guardia Civil mantiene intactas las razones que llevaron a suspender la apertura oficial en el mes de julio", añadió.

Asimismo, se ha referido a "múltiples deficiencias" en las nuevas instalaciones. "Después de quince años esperando, no vamos a poner una sonrisa y posar para la foto como si no hubiera pasado nada", ha advertido.

En este sentido, indicó que la situación judicial de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del DAO, Manuel Llamas, no se ha resuelto, por lo que considera que siguen vigentes las razones que llevaron entonces a aplazar el acto.

"Si esta situación fue motivo suficiente para suspender la inauguración en julio, y nada ha cambiado porque el máximo responsable de todos ellos, el ministro Marlaska, el más reprobado de la democracia, sigue guardando silencio y encubriendo al verdadero capo de todo esto, que es Pedro Sánchez", ha declarado el senador del PP.

"La situación que afecta a la cúpula del instituto armado reviste una especial gravedad institucional, con la investigación judicial relacionada con el denominado caso Leire Díez y las actuaciones que se están analizando en torno a la posible utilización de mecanismos internos de la Guardia Civil en relación con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Estamos hablando de hechos de una enorme gravedad institucional", recalcó.

José Manuel Rodríguez afirmó que a la situación institucional se suma el estado de las nuevas instalaciones. "Ya hemos denunciado las deficiencias detectadas en el nuevo cuartel y registrado preguntas en el Senado para reclamar explicaciones y soluciones; después de quince años esperando este cuartel, lo mínimo que merecían Mieres y nuestros guardias civiles era unas instalaciones en condiciones. No vamos a poner buena cara y posar para la foto mientras seguimos esperando explicaciones", ha insistido.

Lito señaló que la decisión de no acudir al acto de inauguración no supone cuestionar en absoluto el trabajo de la Guardia Civil ni el reconocimiento de los agentes, sino todo lo contrario. "Nuestro apoyo a la Guardia Civil es absoluto. Precisamente por eso no vamos a utilizarla como decorado para una fotografía institucional. Los guardias civiles merecen respeto, medios y unos responsables cuya actuación no esté bajo investigación judicial", ha afirmado.

"El PP no considera aceptable pasar página simplemente cambiando la fecha de la inauguración; es una falta de respeto hacia un cuerpo como la Guardia Civil y hacia los vecinos e instituciones de Mieres", concluyó.