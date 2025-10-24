El PP critica a Saavedra por no "levantar la voz" ante el anuncio de Sanidad de "reducir los fondos para los cribados"

Archivo - La diputada regional del PP de Asturias y portavoz de Sanidad, Pilar Fernández Pardo. - PP - Archivo

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional asturiana del Partido Popular Pilar Fernández Pardo ha criticado este viernes la actitud mantenida por la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que, según Saavedra, la ministra de Sanidad, Mónica García, planteó "recortes de fondos para, entre otros asuntos, los cribados de cáncer".

Fernández Pardo criticó que Saavedra no "levantase la voz" contra una decisión "que tendrá repercusiones negativas en la Sanidad asturiana". Sí lo hicieron en la reunión, ha dicho la diputada del PP, los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que abandonaron el pleno del Consejo Interterritorial.

La parlamentaria 'popular' señaló que la ministra Mónica García "ha vuelto a demostrar una actuación poco profesional, nada responsable pero sí muy partidista", en la reunión con los consejeros.

"Nuevamente ha pretendido superponer la ideologización y los intereses de partido por encima de las prioridades de los ciudadanos en pro del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud; en un momento tan crucial donde se abordaba la crisis de los cribados y la transferencia de fondos para sistemas de vigilancia del cáncer, la ministra, lejos de intentar mejorar la situación, ha acusado a los consejeros autonómicos de ocultar información", subrayó.

En este sentido, Pilar Fernández Pardo exigió a Concepción Saavedra que explique por qué no facilita al Ministerio los datos de las mujeres asturianas a las que no se les realizó cribados de cáncer de mama entre 2019 y 2020, veinte de las cuales acabaron teniendo un proceso tumoral.

La diputada señaló que la Consejería de Salud tampoco facilita información al respecto al Partido Popular a pesar de haberla requerido, y recuerda que Concepción Saavedra era la gerente del Sespa cuando se habría suspendido el programa de cribados, y por tanto responsable de "esa negligencia". Por ello, anunció, el PP pedirá en la Junta General explicaciones y aclaraciones a la consejera de Salud.