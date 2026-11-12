El PP critica el "silencio" de Barbón tras el acto de "rebeldía" de su consejero y exige que lo desautorice

Luis Venta y Álvaro Queipo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional y portavoz adjunto del Partido Popular, Luis Venta, ha criticado este jueves el "silencio" que mantiene el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, tras el "acto de rebeldía y el chantaje" protagonizado por el consejero Ovidio Zapico (IU) al anunciar que no se someterá al control de la Junta General del Principado.

Venta se ha referido así al episodio vivido en la sesión plenaria de este martes, cuando Ovidio Zapico abandonó el pleno después de decir que suspendía indefinidamente su participación en las sesiones de control parlamentario hasta que los grupos de la oposición dejasen de bloquear la tramitación de una norma sobre vivienda.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento, en que se dio a conocer el informe de los letrados de la Cámara sobre la actitud de Zapico, Luis Venta afirmó que "podemos decir aquello de que los pájaros disparan a las escopetas, es decir, es el Gobierno el que quiere controlar a la Cámara y no la Cámara, en su derecho constitucional de controlar al Gobierno".

"Hablan de democracia, pero la asaltan con descaro y yo diría que con chulería; la declaración de rebeldía de un consejero de no someterse a control parlamentario, como ha dicho en el Pleno del pasado martes y como ha ratificado mediante escrito dirigido al presidente de esta Junta General, es propio de regímenes autoritarios, y por eso hablamos de un régimen socialista en Asturias que dura 40 años", señaló.

Venta destacó que el propio informe de los letrados dice claramente que Barbón es el responsable solidario como presidente: "Es el presidente quien tiene que dar cuenta y quien tiene la obligación de pronunciarse ante un ataque que compete a esta Junta General y que parte de un Consejo de Gobierno colegiado, desautorizando a un consejero en rebeldía".

"¿A qué tiene miedo Barbón? ¿Por qué no desautoriza a Zapico? ¿Tiene miedo a que quien le desautorice sea el propio consejero no haciendo caso a esa supuesta posición de legalidad de su Gobierno?", se ha preguntado Venta.

El parlamentario popular indicó que los letrados de la Cámara hablan claramente en su informe de una medida de presión, y criticó ademas que la izquierda haya rechazado un escrito presentado por el PP contra las prácticas de Zapico.