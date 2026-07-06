El PP denuncia que hay tribunales de oposiciones en Asturias que bajan la nota a los maestros que reclaman

La diputada del PP Gloria García. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General, Gloria García, ha pedido este lunes a la Consejería de Educación que dé instrucciones "claras y precisas" a los tribunales de las oposiciones al cuerpo de maestros para que no penalicen a los opositores que acuden a revisar sus notas, ya que ha habido casos en los que les han bajado la nota del examen tras la alegación.

García ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha recordado que esta práctica va en contra de la ley, y por tanto es "muy preocupante", al perjudicar a quienes deciden reclamar. Conlleva además que muchos de los aspirantes a las oposiciones renuncien a su derecho por miedo a obtener un resultado peor.

"Cuando un opositor impugna la nota, la resolución en ningún caso puede agravar la situación inicial", ha aseverado García, quien ha pedido la mediación de Educación para asegurar que la presentación de alegaciones no conlleve "en ningún caso" la bajada de notas.

Por otro lado, García se ha hecho eco de otra de las preocupaciones de los opositores por los supuestos prácticos, ya que está siendo "técnicamente imposible" desarrollarlos por su "extensión, densidad y acumulación de exigencias". "Genera indefensión y arbitrariedad", ha dicho, que la prueba dure dos horas y se pida defender un caso práctico tan extenso.

Ante esta situación, la diputada 'popular' ha pedido medidas a la Consejería de Educación, dirigida por Eva Ledo, para "evitar que estas pruebas prácticas se conviertan en ejercicios desproporcionados por acumulación de exigencias".