El PP denuncia que el servicio de taxi a demanda en El Franco no existe tras quedar desiertas las licitaciones. - PP

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular (PP) Pedro de Rueda ha denunciado este lunes en el concejo de El Franco que el servicio de transporte a demanda en taxi anunciado por el Gobierno del Principado de Asturias para dicho municipio no existe actualmente, debido a que los dos lotes licitados por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) han quedado desiertos en su totalidad.

De Rueda ha recordado que el pasado 20 de febrero la directora general de Transportes, Arantza Fernández del Páramo, y la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, firmaron el convenio institucional para implantar esta prestación. El parlamentario ha criticado que el servicio tenía previsto comenzar a funcionar a lo largo de marzo para trasladar a los vecinos de Llebredo, A Braña, Arancedo, Miudes, Villalmarzo y San Xuan de Prendonés hacia La Caridad para la realización de controles médicos, si bien la medida no ha llegado a arrancar sobre el terreno.

El diputado del PP ha apuntado al diseño del propio modelo como la causa de este resultado, al haberse fijado un precio por trayecto que considera insuficiente para cubrir las rutas rurales dispersas, lo que impide que los taxistas concurran a la convocatoria.

Asimismo, ha reprochado que la administración no haya corregido las tarifas ni buscado alternativas viables tras declararse desierta la licitación.

Por otra parte, el diputado autonómico ha rechazado los argumentos del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, quien responsabilizó a las entidades locales de la falta de iniciativa en el programa.

A este respecto, De Rueda ha defendido que el Ayuntamiento de El Franco ha cumplido con todas sus obligaciones al suscribir el acuerdo, actualizar su integración en el consorcio y habilitar el teléfono de reservas, por lo que ha situado la responsabilidad final de la gestión en el Consorcio dependiente de la Consejería, ubicado en Oviedo.

Finalmente, el representante de los populares ha instado al Gobierno autonómico a convocar una nueva licitación que cuente con condiciones económicas viables y a facilitar un calendario concreto y verificable para los habitantes de la zona occidental de la comunidad.